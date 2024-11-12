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Украина

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Ноябрь
Когда кончится СВО: «Не стоит надеяться на чудо»
11 ноября, 21:52
Начальник администрации Хабирова уходит с поста
9 ноября, 06:55
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября, 16:26
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники
31 октября, 14:29
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
25 октября, 09:30
Юноши из Башкирии уходят в армию
22 октября, 06:32
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Мошенники атаковали депутатов Башкирии
17 октября, 09:23
Из-за СВО в Уфе починили канализацию
15 октября, 17:33
Когда кончится СВО — прогнозы сторон
14 октября, 09:59
Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу
9 октября, 14:46
Путин посмертно наградил уфимца
9 октября, 14:22
В России перестал работать Discord
9 октября, 03:31
Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
9 октября, 02:25
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47

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