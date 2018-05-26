Неделя в Башкирии: Отходы, золотая трасса, рейдеры, бензин и новый стадион

Медиакорсеть напоминает о важных событиях и самых интересных материалах недели.

В понедельник, 21 мая, мы рассказали о том, кто будет отвечать за рынок переработки отходов в Башкирии.

В этот же день стало известно, что трассу до уфимского аэропорта в очередной раз начали ремонтировать, и мы вспомнили историю всех ремонтов этой трассы.

Депутаты башкирского парламента отчитались о своих доходах. Если вы хотите узнать, насколько они богаты, прочитайте этот материал. Информацию о своих доходах за 2017 год опубликовали и сотрудники администрации главы Башкирии.

Во вторник, 22 мая, Медиакорсеть рассказала о ситуации в уфимской школе №8, в которой несмотря на ремонт ученики учатся в антисанитарных условиях. А директор КДЦ «Сода» в Стерлитамаке заявила о рейдерском захвате здания, в котором располагается культурно-досуговый центр.

Утро 23 мая встретило автовладельцев новостью о том, что на заправках уже в пятый раз за месяц выросли цены на бензин.

Мы рассказали о том, как семьи, в которых воспитываются дети с ДЦП, сами организовали спортивно-оздоровительный центр для таких детей.

В среду Медиакорсеть проанализировала последствия принятия закона о контрсанкциях, в частности возможный запрет ввоза импортных лекарств.

Также мы рассказали о том, как проходили публичные слушания городского бюджета Уфы.

Жители верхних этажей трех пятиэтажек поселка Амзя под Нефтекамском остались без воды, мы разбирались в ситуации.

В четверг, 24 мая, мы рассказали о новых подробностях осады и штурма Радио «Титан» в Уфе, этим событиям в мае исполнилось 20 лет.

Руководитель антимонопольной службы в Башкирии Андрей Хомяков в этот день рассказал свою версию причин роста цен на бензин. А председатель Госсобрания республики Константин Толкачев встретился с представителями непарламентских партий.

24 мая в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум. Глава Башкирии Рустэм Хамитов дал интервью «Советскому спорту». В частности он рассказал о планах построить в Уфе новый футбольный стадион.

Также Рустэм Хамитов рассказал о своем видении текущей ситуации в ХК «Салават Юлаев».

В пятницу, 25 мая, Медиакорсеть разбиралась в ситуации в Кигинском районе Башкирии, где, по словам одного предпринимателя, у него пытаются отнять лесной бизнес.