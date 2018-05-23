Не стихийное бедствие: в Башкирии жители многоэтажек остались без воды

Со сложностями столкнулись жильцы пятиэтажек, квартиры которых находятся выше второго этажа. О питьевой проблеме в «Водоканале» и управляющей компании знают. Уже сегодня специалисты пообещали разобраться в ситуации и постараться помочь населению. И все же окончательно закрыть вопрос поможет только строительство нового водопровода.

Давления не хватает

Житель Амзи Альберт Вафиев въехал в квартиру на третьем этаже осенью прошлого года.

- Всю зиму вода была. А вчера вечером перестало хватать давления – до третьего этажа она просто не доходит, - рассказал он.

По словам Альберта Вафиева, аналогичные сложности испытали жители как минимум еще двух ближайших пятиэтажек, при этом напора воды в селе не хватало и раньше. Адреса домов - Кудрявцева, 13 и 13а, Пионерская, 4.

С началом огородного сезона жители частных одноэтажных домов начинают забирать больше воды на полив растений, и тогда тем, кто живет повыше, ее просто не хватает. По информации Альберта Вафиева, в домах на этот случай предусмотрены насосные установки, но их почему-то не включили.

- Если запустить насосы, то в соседних домах воды вообще не будет, - предположил он.

Валентина Коновалова живет в квартире на пятом этаже. Она рассказала, что воды у нее не было с 19.00 до 23.00, пока шел полив на огородах.

- После 11 часов вечера вода была и на четвертом, и на пятом этаже. Но насосы не были подключены. Но ничего, теперь, когда мы везде позвонили, должны подключить их, и все наладится, мне кажется, - женщина настроена оптимистично.

Воды на всех не хватает

Услышав о нас о перебоях с водой, руководитель управляющей компании ТСЖ «Амзинское» Анатолий Пустотин пообещал выяснить, почему такое происходит. Но вообще-то, по его словам, ситуация эта характерна для Амзи и ближайших сел в летний период.

- Я живу недалеко от Амзи, и у меня на втором этаже воды не было, - рассказал он.

Анатолий Пустотин также сообщил, что выяснит, почему возникли перебои с водой, ведь насосное оборудование есть и его можно включать в таких ситуациях.

Директор МУП «Нефтекамскводоканал» Владислав Трусов не удивился, что в Амзе не было воды.

- Летом, особенно в жаркую погоду, такое бывает не только в Амзе, - сообщил он, добавив, что проблема, возможно, не была бы такой острой, если бы население не «привыкло поливать огороды водопроводной водой».

В частном секторе можно было бы использовать для этих целей воду из колодцев, напомнил он, в таком случае жители многоэтажек могли бы не испытать неудобств.

Решить вопрос с водоснабжением Амзи помог бы новый водопровод большего диаметра, проект которого уже существует. Однако, по словам Владислава Трусова, его строительство в ближайшее время не планируется.

Начальник отдела по работе с территориями села Амзя администрации Нефтекамска Любовь Имашева сообщила, что у нее нет информации по строительству нового водопровода. Впрочем, жалобы на отсутствие воды ей пока не поступали.