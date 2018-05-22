В Стерлитамаке директор КДЦ «Сода» заявила о рейдерском захвате здания

Директор КДЦ «Сода» Наталья Шор обеспокоена судьбой своего коллектива, она назвала происходящее сейчас в Стерлитамаке «рейдерским захватом» здания, в котором располагается коллектив.

Версия Натальи Шор

Культурно-досуговый центр «Сода» создавался как дворец культуры Башкирской содовой компании и полностью поддерживался им. В 2014 году центр стал автономным, БСК помогала покрыть затраты на коммунальные услуги и каждый год перечисляла около 3,5 млн рублей в качестве спонсорской помощи. Остальные 5-6 млн рублей на зарплату для сотрудников центр зарабатывал сам с помощью платных услуг.

По словам Натальи Шор, в сентябре прошлого года компания сообщила о прекращении финансирования культурно-досугового центра. Чтобы уладить финансовые вопросы, дали несколько месяцев до начала следующего года. Директор центра Наталья Шор обратилась в мэрию Стерлитамака, где ей предложили стать филиалом ГДК, при этом сохранить весь существующий порядок и рабочие места. Другие варианты были отвергнуты, поэтому работникам центра пришлось согласиться.

В начале февраля решение мэрии сделать из центра филиал ГДК подтвердил начальник отдела культуры администрации Стерлитамака Зуфар Зинатуллин. К тому времени здание центра, которое до этого было республиканской собственностью, передали городу.

- КДЦ начал готовить документы, попутно задавая вопросы по тем или иным моментам и тут стало заметно, как в отделе культуры уходят от вопросов, не сообщая ничего конкретного, - рассказывает Наталья Шор.

После этого она, заподозрив неладное, пошла на прием к главе города Владимиру Куликову, но мэр её не принял. Это продолжалось в течение трех недель. Только после обращения в общественную палату Башкирии прием состоялся, во время которого Куликов сообщил Наталье Шор, что она «мешает работать людям».

Неделю назад в КДЦ приехала комиссия во главе с директором ГДК Александром Нуйкиным. Наталье вручили письмо, в котором говорилось, что штат центра сокращается. К тому же стало известно, что коллективы ГДК полностью переводят в здание КДЦ «Сода».

По словам Натальи, на вопрос: «А как же быть коллективам центра?» Нуйкин ответил: «Хотите работать – платите мне аренду».

- Мы попытались встретиться с чиновниками мэрии, но они отвечали, что в этом нет необходимости. В итоге коллектив КДЦ просто обманули, сделали рейдерский захват здания, а людей выкинули на улицу, - рассказывает Наталья Шор. – Мы обращались и к министру культуры Башкирии Амине Шафиковой, но ситуация так и не изменилась.

К 15 июня коллективы КДЦ должны освободить здание, в котором работали долгое время. Многие из сотрудников уже получили уведомления о расторжении контракта.

Версия сотрудника администрации Стерлитамака

Медиакорсеть обратилась к начальнику отдела культуры администрации Стерлитамака Зуфару Зинатуллину за комментариями. По его словам, в данной ситуации нет места для паники. Уведомления об увольнении сотрудникам КДЦ «Сода» носят формальный характер. Да, КДЦ «Сода» будет ликвидирован. После чего все желающие, в том числе и руководители коллектива вновь будут приняты в ГДК на «внебюджет». То есть, им будет дана возможность заработать зарплату самим, как прежде.

- Возможно, придется платить небольшую арендную плату, но это пока точно неизвестно, - сообщил Зуфар Зинатуллин.

Вопрос перевода коллективов ГДК в здание КДЦ чиновник назвал сложным. Он подтвердил, что это произойдет в любом случае уже этой осенью, так как зданию ГДК требуется ремонт. Но речь идет только об уплотнении.

- Руководство относится с пониманием. Не нужно уходить в истерику. Глава администрации стремится помочь. Наша цель – сохранить культурное учреждение, - прокомментировал начальник отдела культуры города Зуфар Зинатуллин.

Комментарий БСК

В Башкирской содовой компании пояснили, что БСК не могла сообщать о прекращении финансирования КДЦ «Сода», потому что этого финансирования компания не прекращала. Сумма спонсорской помощи не изменится, поддержка Центра продолжится - теперь уже как структурного подразделения ГДК с начала года. Финансирование будет обеспечено по согласованию с администрацией города.

В этом году БСК направит средства не только КДЦ «Сода», как филиалу ГДК, но и самому ГДК, отметили в компании.

Вместо выводов