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В Уфе открыли памятник Гази Загитову

В Уфе открыли памятник Гази Загитову

9 мая 2024, 07:46
Фото: мэрия Уфы
В столице Башкирии 9 мая открыли памятник герою Великой Отечественной войны Гази Загитову. Память фронтовика увековечили в уфимском парке Победы.
«Это был удивительный человек с удивительной историей подвига. К сожалению, он прожил очень короткую жизнь — погиб, когда ему было всего 32 года, уже в мирной жизни. Мне кажется, мы сегодня восстанавливаем настоящую справедливость, когда в центре нашей Уфы от имени всего многонационального народа устанавливаем памятник его подвигу», — выступил на открытии глава региона Радий Хабиров.
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Памятник расположился у Музея боевой славы. Он представляет собой бронзовую фигуру воина с флагом. Высота мемориала — более 3,5 м, почти как и постамент.

Гази Загитов родился в Мишкинском районе Башкирии. В 1940 его призвали в армию. Загитов был награжден многими наградами. В бою за Берлин он, будучи тяжело раненым, установил знамя на крыше рейхстага.

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