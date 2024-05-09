В Уфе открыли памятник Гази Загитову

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
«Это был удивительный человек с удивительной историей подвига. К сожалению, он прожил очень короткую жизнь — погиб, когда ему было всего 32 года, уже в мирной жизни. Мне кажется, мы сегодня восстанавливаем настоящую справедливость, когда в центре нашей Уфы от имени всего многонационального народа устанавливаем памятник его подвигу», — выступил на открытии глава региона Радий Хабиров.
Памятник расположился у Музея боевой славы. Он представляет собой бронзовую фигуру воина с флагом. Высота мемориала — более 3,5 м, почти как и постамент.
Гази Загитов родился в Мишкинском районе Башкирии. В 1940 его призвали в армию. Загитов был награжден многими наградами. В бою за Берлин он, будучи тяжело раненым, установил знамя на крыше рейхстага.