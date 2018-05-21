Самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал за год 105 млн рублей

Депутаты Государственного собрания – Курултая Башкирии отчитались о доходах за 2017 год.

Больше всех заработал Ахмет Ишмухаметов, член Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Его годовой доход составил 105,6 миллиона рублей.

Ахмет Ишмухаметов работает во фракции партии «Единая Россия», является генеральным директором ООО «Ойл-Сервис».

В собственности депутата 11 земельных участков (1 из них в долевой собственности), жилой дом, квартира, гараж, 2 гаражных бокса, несколько нежилых и административных помещений. Передвигается депутат на автомобиле Лэнд Ровер, также имеет прицеп.

У депутата двое несовершеннолетних детей.

На втором месте по уровню заработков среди республиканских парламентариев Амир Рамов. В 2017 году он заработал 37,7 миллиона рублей.

В парламенте Амир Мунирович работает в Комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Член фракции КПРФ, директор ООО «АФД Кемикалс Уфа».

В собственности депутата земельный участок, жилой дом, доля в квартире. Так же есть жилой дом в пользовании.

Супруга депутата заработала 704,9 тысячи рублей. У Амира Рамов с супругой есть несовершеннолетний ребенок.

Тройку лидеров по депутатским заработкам по итогам 2017 года замыкает Николай Князев, его доход составил 28,9 миллиона рублей.

Член фракции «Единой России», генеральный директор ОАО «Башспирт».

В собственности депутата 4 земельных участка, 2 жилых и 1 дачный дом, 3 квартиры, в том числе, одна в совместной собственности, 2 гаражных бокса. Плюс к этому в пользовании есть еще два усчастка.

Народный избранник владеет двумя автомобилями Тойота Лэнд Круизер и двумя снегоходами.

Супруга депутата заработала 121,2 тысячи рублей.

Полмиллиона до «бронзы» не хватило Фазиту Арсланову, его доход составил 28,4 миллиона рублей.

В Курултае Фазит Абдулбариевич работает в Комитете по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Является членом фракции коммунистов, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО РСУ «Нефтехимпромсервис».

В собственности депутата 2 автоприцепа, гидроцикл и снегоход, а также в пользовании жилой дом.

Топ-5 депутатов замыкает Шамиль Шарипов с доходом 28,1 миллиона рублей.

Является членом Комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Шамиль Гусманович входит во фракцию «Единой России», генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В совместной собственности депутата земельный участок, жилой дом, доля в квартире, так же есть собственная квартира и стояночное место. Передвигается на автомобиле Лексус 570, владеет снегоболотоходом, снегоходом, прицепом.

Супруга депутата заработала 147,3 тысячи рублей.

17 слуг народа заработали за прошедший год более 10 миллионов рублей каждый. Из них 8 народных избранников заработали более 20 миллионов рублей каждый.

Самым низкооплачиваемым депутатом Курултая по итогам 2017 года оказался Эдуард Мустафин, адвокат, зампредседателя Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Его доход составил 170,2 тысячи рублей.

Самая богатая по итогам 2017 года супруга у депутата Флюра Галлямова, члена Комитета по бюджет ной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию. Депутат входит во фракцию «Единой России», возглавляет правление «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»),3 заработал в отчетном году 3,6 миллиона рублей. Супруга депутата отчиталась о доходах в сумме 51,7 миллиона рублей.

Спикер Курултая Константин Толкачев заработал гораздо меньше многих своих коллег: 5,3 миллиона рублей. В собственности у него доля в квартире и гаражный бокс.

Супруга Константина Борисовича отчиталась о доходах в сумме 740,7 тысячи рублей.