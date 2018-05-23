На заправках «Башнефти» цены выросли 5-й раз за месяц

Минувшей ночью, 22 мая, цены на бензин на заправках «Башнефти» снова выросли. За текущий месяц май это уже пятое повышение . А с начала года цены растут седьмой раз подряд. Крайний раз ценники менялись несколько дней назад накануне прошедших выходных.

Рост цен на топливо на уфимских заправках превышает рост цен на все остальные продукты и услуги, то есть превышает инфляцию за тот же период времени с начала года: в 3-4 раза. Об этом и о мнении экспертов можно посмотреть здесь >>>>