Бюджет за 45 минут: в Уфе обсудили городскую казну 2017 года

Сегодня, 23 мая, в зале заседаний городской администрации состоялось публичное обсуждение проекта отчета об исполнении бюджета Уфы на 2017 год. Всего, по данным председателя постоянной комиссии Горсовета по бюджету, финансам и налогам Павла Васильева, который вел слушания, в зале присутствовал 271 уфимец.

Само заседание прошло на удивление быстро: всего 45 минут. И, в общем-то, спокойно и без бурных обсуждений. Возможно, это обусловлено, в том числе, тем, что прошлогодний бюджет уже исполнен (потрачен), собственно, в прошлом году, и по понятным причинам в нем уже ничего не изменишь.

Тем не менее, накануне публичных слушаний 7 уфимцев изъявили желание выступить перед аудиторией и поделиться собственными мыслями о городской казне.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Одной из выступавших была уфимка Ольга Комлева, которая, выйдя на трибуну сказала, что на ее месте должна стоять Лилия Чанышева. Выступавшая обратила внимание на то, что в минувшем году городская администрация не истратила некоторые суммы бюджетных средств на такие важные расходы, как ЖКХ, благоустройство города. И в то же время в отчетном году возросли расходы на финансирование муниципальных СМИ.

Во время пресс-подхода председательствующий Павел Васильев не согласился с уфимкой, в частности, упомянув значительные расходы уфимской казны на ремонт и строительство городских дорог.

Еще один выступающий, директор МУП «Специализированный центр защита» Закир Гилязов напомнил присутствующим о том, что на территории теперь уже несуществующего предприятия «Химпром» на сегодняшний день хранится значительный объем опасных химических отходов.

Предприятие, руководителем которого является выступающий, занимается тем, что обслуживает территорию бывшего химического промышленного гиганта, в том числе, не допускает проникновение опасных отходов в реку Шугуровка, которая впадает в Уфимку, из которой вода поступает в квартиры уфимцев.

Из городской казны на цели безопасного хранения отходов тратится более 20 миллионов рублей в год. Закир Гилязов попросил городские власти и в будущем предусмотреть в бюджете денежные средства на продолжение работ.

Председательствующий депутат Павел Васильев, подводя итоги слушаний, сказал, что все поступившие предложения будут учтены.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Бюджет 2017 года в цифрах

Бюджет 2017 года, согласно проекту отчета, опубликованному на сайте уфимского горсовета, исполнен в следующих параметрах:

Доходы: 24,2 миллиарда рублей;

Расходы: 24,6 миллиарда рублей;

Дефицит: 0,4 миллиарда рублей (381,4 миллиона рублей).

По доходной части бюджет исполнен на 96%: плановая сумма доходов равнялась 25,3 миллиарда рублей.

Основные налоговые и неналоговые доходы бюджета-2017 формировались следующим образом:

НДФЛ – 40,3%;

Доходы от использования имущества – 20%;

Продажа имущества – 12,3%;

Налоги на совокупный доход – 11,6%;

Налоги на имущество – 9,3%.

Из бюджета Башкирии поступила сумма 13,9 миллиарда рублей, в том числе:

Субвенции – 6,2 млрд руб;

Субсидии – 6,1 млрд руб;

Дотации – 1,6 млрд руб.

Также в городской бюджет поступило различные иные межбюджетные трансферты в сумме 5,0 млрд руб.

Собственные доходы бюджета Уфы в 2017 году выросли по сравнению с годом ранее на 0,6 млрд руб с 9,7 до 10,3 млрд руб.

Расходы в 2017 году снизились по сравнению с 2016 годом на 5%: с 25,8 до 24,6 млрд руб.

Самая значительная статья расходов уфимского бюджета-2017 – затраты на образование, они составили сумму 10,9 миллиардов рублей. Это на 1,2 миллиарда больше, чем в 2016 году.

На работу с молодым поколением – молодежную политику – потратили полмиллиарда рублей. Столько же было освоено на культуру и кинематографию.

Социальная политика – поддержка детей-сирот, в том числе, обеспечение их жильем, компенсация части родительской платы, обеспечение жильем молодых семей – стоила городской казне 0,7 миллиарда рублей.

Еще одна значительная статья расходов городской казны – ЖКХ. Здесь имеется в виду благоустройство города, приведение его в чистоту, озеленение и т. д. Стоило это удовольствие в прошлом году 3,2 миллиарда рублей.