Сотрудники администрации главы Башкирии опубликовали свои доходы

На официальном сайте главы Башкирии сотрудники его администрации опубликовали декларации о своих доходах за 2017 год. Медиакорсеть решила посчитать, семьи каких сотрудников администрации главы региона в прошлом году заработали больше всех.

На первом месте семья бывшего замминистра ЖКХ, ныне заместителя начальника управления администрации Игоря Дудорова. Он с супругой заработали более 10,6 млн руб. Игорь Дудоров при этом задекларировал доход почти в 1,5 млн руб, а его жена – 9,1 млн руб, включая продажу имущества.

На втором месте семья бывшего главы Контрольно-счетной палаты РБ, помощника главы региона Салавата Харасова, на двоих их доходы в прошлом году составили более 7,5 млн руб. Доходы Харасова – более 4,1 млн руб.

На третьем месте – семья бывшего главы следственного комитета Башкирии, секретаря Совета общественной безопасности РБ Алексея Касьянова с доходами более 7 млн руб. Касьянов задекларировал доход более 3,8 млн руб.

Самый большой личный доход в прошлом году был у заместителя руководителя администрации Максима Михайлова – более 4, 3 млн руб. Это совокупный доход, включая суммы от продажи имущества.

Руководитель главы администрации Владимир Нагорный задекларировал доход почти в 3,6 млн руб.