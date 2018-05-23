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В Башкирии семьи открыли спортивно-оздоровительный центр для детей с ДЦП
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В Башкирии семьи открыли спортивно-оздоровительный центр для детей с ДЦП

Сегодня, 13:23ОбществоЭмиль МусинФото: Эмиль Мусин
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