В Башкирии семьи открыли спортивно-оздоровительный центр для детей с ДЦП

Эти люди не выпрашивали денег на приемах граждан. Не обращались в фонды, созданные депутатами. Не затаили в душе боль и не сломались, имея «особенных» детей с диагнозом ДЦП.

40 семей в Туймазах собрались и начали действовать, организовав небольшой спортивно-оздоровительный центр для детей с ДЦП, и сейчас дело движется к регистрации общественного фонда межрайонного уровня.

В Туймазах и соседних районах почти нет специалистов, работающих с ними на постоянной основе, и всего один центр реабилитации на весь район. Его можно посещать дважды в год, а таким детям требуется регулярное лечение и наблюдение.

– Недавно мы обратились в ООО «СФ № 3», которое пошло нам навстречу, отремонтировало и предоставило в аренду на льготных условиях помещение для спортивно-оздоровительного центра в микрорайоне «Чулпан-2», – рассказывает координатор группы Альбина Габдуллина.

– Мы закупили специальные спортивные снаряды, напольные покрытия, - говорит она. - Сами договариваемся с узкими специалистами со всей России и стран ближнего зарубежья. Организовываем и оплачиваем их перелёт, проживание. Недавно привезли уникального специалиста из Армении.

Сейчас родители ищут логопеда, ведь у многих ребят проблемы с речью.

- Зато теперь у нас и наших детей есть возможность проходить длительные, эффективные курсы реабилитации, не выезжая из города! – не может скрыть эмоций Альбина.

В планах родителей - регистрация некоммерческой общественной организации, привлечение спонсоров, консультантов, закупка специализированных тренажеров, проведение совместных акций семинаров и многое другое.

- Мы ждем всех, у кого, есть такие «особенные» дети. предупредите знакомых, друзей, имеющих таких ребят, - говорит координатор группы Регина Гиниятуллина. - Приезжайте к нам в Туймазы. Вместе гораздо легче решать проблемы. Мой телефон: 8-927-921-60-25