«Золотая трасса»: В Уфе вновь начали ремонт дороги до аэропорта

Медиакорсеть посчитала сумму средств, направленных на ремонт одной дороги с 2012 по 2018 год.

Трассу «Уфа-аэропорт» начали ремонтировать на прошлой неделе. Между тем автомобилисты спрашивают, почему эту дорогу постоянно ремонтируют. Многие помнят, что последний раз ее ремонтировали осенью прошлого года.

Сегодня в пресс-службе администрации Уфы пояснили причины ремонта:

- Дефектовка участка показала начало процесса образования колейности на этом участке, кроме того по ширине проезжей части зафиксированы многочисленные трещины. Все эти факторы в сумме с высокими показателями транспортного потока через короткое время усугубят состояние дороги.

О последнем ремонте этой дороги стало известно в начале апреля. Тогда в документах госзакупки сообщалось, что дорожники должны устранить колейность, заменить асфальт и нанести разметку из термопластика. Цена госконтракта - 103,14 млн рублей. Гарантийный срок – не менее 4-х лет.

Трассу в аэропорт ремонтируют в третий раз за последние 4 года.

Осенью 2017 года трассу ремонтировали за 143,27 млн руб. Большая часть этой суммы – 112,71 млн руб – выделялась из федерального бюджета, еще 26,26 млн руб – из бюджета Башкирии, оставшиеся – 4,3 млн руб. – из бюджета города. В 2017 году гарантийный срок эксплуатации верхнего слоя дорожного покрытия также должен был составить 4 года.

Перед саммитами ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году эту трассу ремонтировали за 219 млн руб. Позднее стало известно, что администрация города не приняла работы по гарантийному ремонту дорог.

Как ранее сообщали СМИ, с 2012 по 2015 годы на ремонт трассы Уфа-аэропорт было выделено около 1,5 млрд руб.