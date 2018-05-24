Глава УФАС по РБ назвал причину роста цен на бензин

Сегодня, 24 мая, руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии Андрей Хомяков дал свои комментарии на тему роста цен на автомобильное топливо.

Напомним, широкий резонанс получило повышение цен на бензин, которое в мае состоялось пять раз.

Как сообщило «Эхо Москвы» в Уфе», Андрей Хомяков назвал причиной продолжающегося роста стоимости бензина на АЗС республики скачок биржевых цен на топливо.

По его мнению, при этом перед началом серии повышений сложилась ситуация, когда бензин на заправках стоил дешевле, чем его продавали на торгах.