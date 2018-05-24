«Советский спорт» ведет прямую трансляцию с ПМЭФ-2018

«Советский спорт» ведет прямую трансляцию с ПМЭФ-2018Видео
Сегодня, 14:16
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В Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая проходит Петербургский международный экономический форум. Редакция «Советского спорта» ведет прямую трансляцию оттуда, приглашая гостей форума к своему стенду.
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Видео: sovsport.ru, forumspb.com
Сюжеты: Видео
В числе гостей губернаторы, спортивные функционеры и другие участники форума.
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