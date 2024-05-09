В атакованном беспилотниками Салавате в Башкирии отменили концерт ко Дню Победы

Напомним, утром 9 мая одно из городских предприятий подверглось атаке беспилотников. В результате была повреждена насосная станция, на объекте началось задымление. Со слов спасателей, угрозы жителям города нет, тем не менее в целях безопасности от массовых мероприятий в Салавате решили отказаться.