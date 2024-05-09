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В Башкирии из-за беспилотника отменили концерт ко Дню Победы

В атакованном беспилотниками Салавате в Башкирии отменили концерт ко Дню Победы

9 мая 2024, 11:37
Фото: администрация города Салават/Vk

В Башкирии из-за беспилотника отменили концерт ко Дню Победы

Вечерние праздничные мероприятия в честь Дня Победы отменили в Салавате после налета БПЛА. Об этом сообщили в администрации города.
«Уважаемые салаватцы! Запланированный вечерний концерт на площади имени Ленина отменяется», — гласит публикация в сообществе мэрии.
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Напомним, утром 9 мая одно из городских предприятий подверглось атаке беспилотников. В результате была повреждена насосная станция, на объекте началось задымление. Со слов спасателей, угрозы жителям города нет, тем не менее в целях безопасности от массовых мероприятий в Салавате решили отказаться.

Ранее глава города также обратился к горожанам с просьбой «не поддаваться панике».

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#Общество#Происшествия#Пожар#День Победы#Башкортостан#Салават#Завод#Беспилотники#Атака#Отмена концерта#Налет
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