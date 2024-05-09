В атакованном беспилотниками Салавате в Башкирии отменили концерт ко Дню Победы

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
«Уважаемые салаватцы! Запланированный вечерний концерт на площади имени Ленина отменяется», — гласит публикация в сообществе мэрии.
Напомним, утром 9 мая одно из городских предприятий подверглось атаке беспилотников. В результате была повреждена насосная станция, на объекте началось задымление. Со слов спасателей, угрозы жителям города нет, тем не менее в целях безопасности от массовых мероприятий в Салавате решили отказаться.
Ранее глава города также обратился к горожанам с просьбой «не поддаваться панике».