Пожар в Иглино: семья с маленькими детьми оказалась в огненной ловушке

Сейчас на месте ЧП в Иглинском районе работают специалисты, они пытаются установить причины возникновения пожара, которая по предварительным данным может заключаться в неисправной электропроводке.



Отметим, хозяева дома несколько лет назад установили доме пожарный извещатель, они уверены, именно его работа в том числе помогла спасти их жизни.