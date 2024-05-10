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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Башкирии семья с маленькими детьми пыталась спастись из ночного пожара

Пожар в Иглино: семья с маленькими детьми оказалась в огненной ловушке

10 мая 2024, 05:03
Фото: МЧС России

В Башкирии семья с маленькими детьми пыталась спастись из ночного пожара

Возгорание произошло, когда все уже легли спать.

Пожарный извещатель в доме, где проживает семейная пара и двое их детей, сработал во втором часу ночи. По предварительным данным известно, что сначала загорелась веранда двухэтажного жилого строения. Но огонь мгновенно распространился на другие части дома и буквально перегородил его жильца путь к спасению.

Глава семейства принял решение вытаскивать из пекла свою семью через окно, он помог свое жене и детям 2 и 4 лет эвакуироваться на улицу. В это время к месту происшествия уже выехала пожарная бригада.

На пожар в село Иглино приехали огнеборцы вместе добровольцами, всего в тушении огня принимали участие 8 человек и 4 единиц техники. Спасателям удалось ликвидировать огонь, к счастью пламя не успело перекинуться на соседский дом. Однако без травм не обошлось. 35-летний хозяин дома получил сильные ожоги ноги, ему была оказана медицинская помощь.

«Полыхало сильно, мы очень переживали за соседей, всё-таки маленькие дети дома, всё могло произойти. Хорошо, что проснулись вовремя, что сигнал сработал на дым и всё обошлось. Сочувствуем, и никому такой беды не пожелаем,» — рассказывают очевидцы случившегося.
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Сейчас на месте ЧП в Иглинском районе работают специалисты, они пытаются установить причины возникновения пожара, которая по предварительным данным может заключаться в неисправной электропроводке.

Отметим, хозяева дома несколько лет назад установили доме пожарный извещатель, они уверены, именно его работа в том числе помогла спасти их жизни.

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