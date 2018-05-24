В Уфе построят новый компактный футбольный стадион - Рустэм Хамитов

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов сегодня стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форме и рассказал о том, что в республике задумались над строительством в Уфе нового футбольного стадиона.

- Когда мы неожиданно для себя вышли в премьер-лигу, озаботились стадионом, - напомнил Рустэм Хамитов. - Первое действия – модернизация стадиона «Нефтяник». Нас сегодня эта арена уже не устраивает.

Тогда в модернизацию стадиона было вложено порядка одного миллиарда рублей. Но в российских условиях, когда многие игры приходится играть в холодную погоду, чуть ли не зимой, открытый стадион явно устраивает не всех.

- Мы вышли на понимание, что нужно строить новый, компактный стадион, - сказал Рустэм Хамитов. - Это будет не 40, не 30 и даже не 20 тысяч человек – порядка 15-17 тысяч человек. Нам надо защищаться от ветра, снега, холода.

Сейчас идет проработка решения по площадке, есть определенные идеи, сказал глава Башкирии.