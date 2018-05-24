Осада и штурм "Радио Титан" в мае 1998 года в Уфе - новые подробности

Рассказывает Андрей Титов, в те годы - сотрудник кабельного ТВ "Кристалл":

Андрей Титов, участник событий мая 1998 года вокруг Радио "Титан" Фото: архив А.Титова

"Альтаф Галеев [владелец Радио Титан Компани] жил у меня на квартире, в Сипайлово, после освобождения, примерно через год. Если не ошибаюсь, 11 с лишним месяцев, в месте с собакой он жил на Маршала Жукова. Потом выехал в Москву нелегально, несколько месяцев жил там. Его «пасли». Ему пришлось принести на квартиру свой телефон, который ещё был на радио, с функцией записи разговоров. Сам я оказался в больнице с сердечным приступом и они - Альтаф, Слава, звукооператор, Артур, и … забыл имя девочки, которая у них ещё работала - приходили ко мне.

Насчёт того, что я кого-то там "подставлял" с наркотиками - это полная чушь. Да, я сидел на Ленина, 7 (МВД РБ, с середины 2000-ных годов МВД по РБ- прим.ред.). Да, били по почкам. Причём бил нетрезвый подполковник, который занимался в то время наркотиками. У меня на глазах адвоката, который представлял интересы Рафиса Кадырова, пытались отнять анализ крови в пузырьке из нагрудного кармана. Офицеры специально вызывали "скорую", чтобы они сделали такой анализ, а адвокат часть анализа взял в пузырьке себе, чтобы не было подлога.

ул.Карла Маркса, 25/7, современное состояние "избушки", где располагалось Радио "Титан" Фото: Шамиль Валеев, mkset.ru

Меня мурыжили на Ленина неделю. Потом отстали. А на работе, на кабельном телевидении "Кристалл", где я работал, мне пошли навстречу и оформили эти дни как отпуск за свой счёт. Я там работал журналистом, ведущим прямых эфиров, просто уже умел и самостоятельно снимать на видеокамеру. Никаких претензий со стороны руководства ко мне не было.

Зато отношение к милиции было очень жёстким и даже ненавистным. Молодые парни, лет по 25-27, на допросах рассказывали, как они ездили в тюрьму и избивали "наших" ребят, тем самым, которым за защиту Радио Титан, дали по 15 суток. Смеясь, они рассказывали при мне, что они их "с ноги мочили по морде, а эти придурки только кричали: "Прости их Господи, они не ведают, что творят". Это был как раз тот самый «Орден мира».

В день, когда нас брали - 28 мая - у тех, кто был с нами, просто сорвало терпение. И они пошли перекрывать улицу Карла Маркса. Я пошёл с ними. Мы выкрикивали из-за чего всё здесь происходит.

Потом зашли обратно во двор, потому что приехала примерно рота милиционеров. Всех начали хватать и сажать в машины.

Мы - я и сотрудники радио - забежали в домик. Когда машины отъезжали из "колодца", Альтаф не выдержал и схватился за ружьё. Мы пытались его остановить, но он был на взводе и выстрелил в воздух.

Вот тут и произошёл захват. Был вызван СОБР, операцией командовал подполковник Матвеев, легендарная, надо сказать, личность в милиции. В принципе, мы сами открыли дверь и дали себя вывести с поднятыми руками.

Боль за прошедшие 20 лет, надо сказать, до сих пор не прошла. После этих событий, перед самими выборами, я брал интервью у Аринина. Он меня называл «камикадзе», что он имел в виду, я понял только со временем: для них для была интересна развязка с сакральными жертвами, чтобы на них можно было ссылаться.

Из Москвы, кроме Рубена Макарова (он тогда на РенТВ работал) никто даже не "рюхнулся" поинтересоваться, а что же было на самом деле. Меня вывозили на пресс-конференцию в ГосДуму, которую проводил Валентин Иванович Никитин (Депутат ГД ФС РФ, лидер башкирских коммунистов - прим.ред.), но и там это мало кого заинтересовало.

В Башкирии тогда проводился эксперимент по предварительным выборам - раньше положенного срока. Вообще, выборы президента должны были состояться в октябре, или декабре - сейчас точно не помню. После башкирских выборов прошли досрочные выборы в Москве, где вместо Гавриила Попова мэром стал Юрий Лужков (Юрий Лужков сменил Гавриила Попова раньше, в 1992-м году), и в Питере, где Анатолия Собчака сменил Владимир Яковлев (это произошло в 1996 году-прим.ред).

20 лет назад домик ещё не так просел и досок, естественно, не было. В этом дворе собирались люди, которые поддерживали "Радио Титан".

Кстати, 27 мая мы подняли во дворе российский флаг, власти боялись, что к нам на следующий день могли присоединиться погранцы, в свой праздник. Говорят, из-за этого и форсировали события.

За всё время противостояния в этом дворе был идеальный порядок, выгнали всех алкашей, даже окурки всегда бросали в специальные пепельницы, чтобы не было никакой провокации.

Можно еще рассказать про майора милиции, начальника отдела общественной безопасности, который днём стоял по одну сторону баррикад, а ночь в судке приносил еду. Говорил: "Погоны давят" и мог помочь нам только таким способом.

Или про бабулек, которые были добровольными разведчицами: они в 3-4 часа ночи сидели на улице и "торговали семечками". Разведка у нас вообще очень круто работала.

Начало истории - в обширном интервью радиоведущей Олеси Черновой (псевдоним Лилии Исмагиловой).