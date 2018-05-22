Школа ремонта: почему в Уфе дети учатся в антисанитарных условиях

Уже несколько месяцев в здании течет кровля, несмотря на то, что совсем недавно ее капитально отремонтировали.

Плесень и разруха

Протечки начались в лаборантской кабинета химии в марте этого года. Сейчас, по мнению педагогов, помещение находится в аварийном состоянии. Свежий ремонт на четвертом этаже здания остался в воспоминаниях. А ведь здесь ежедневно проходят и дышат сыростью дети и учителя. Разрушения продолжаются с неумолимой силой. Дожди идут, крыша протекает.

Деньги на капитальный ремонт были выделены школе в 2017 году. Как и полагается по закону, центр организации конкурсных процедур провел аукцион на определение подрядчика. Победителем стало ООО «Сириус», сделавшее уступку в размере 1,3 млн рублей. Директор школы Лариса Насырова подписала с обществом контракт.

Тревожные «звоночки» стали поступать практически сразу. Первое нехорошее предчувствие появилось, когда подрядчик не приступил к работе в оговоренные сроки, рассказала Лариса Насырова:

- К 1 сентября школа должна была открыться. На все ремонтные работы давался один месяц. Но приступили они не в срок, а чуть ли не на две недели позже, потому что у них то людей не было, то материалов не было, и когда пошли дожди, крыша была открыта очень долгое время.

Тогда некоторое время кровля оставалась в разобранном состоянии, шли дожди, вода стекала внутрь здания.

Вторым неприятным открытием для Ларисы Насыровой стало то, что руководитель подрядной организации оказался незнаком с технической терминологией.

- Он считал, что мауэрлат – это порода коня, - вспоминает директор школы (мауэрлат – это просушенное бревно или брус, закрепленный сверху на наружные стены, или армопояс по периметру дома – прим. ред.).

Сотрудники ООО «Партнер», специализированной организации, привлеченной в качестве технического надзора, также остались в недоумении от профессионализма подрядчика, рассказала Лариса Насырова. Также она сообщила, что общество не предоставило ей несколько необходимых документов.

Все эти «звоночки», конечно же, очень смущали руководителя, но отказываться от услуг подрядчика было поздно: процедура проведения аукциона заняла бы слишком много времени. В этом случае 1 сентября и, соответственно, учебный процесс в школе вообще бы пришлось отменить как минимум на пару месяцев.

В такой безвыходной ситуации, по словам Ларисы Насыровой, не оставалось ничего лучше как просто «путем нажима и тотального контроля смотреть, чтобы они крышу закрыли».

Повидать пришлось много чего: как выяснили преподаватели, в нанятой организации не хватало сотрудников, работники все время менялись, и это создавало ощущение, что людей нанимали «с улицы». Несколько человек даже жили в спортзале школы.

Директору объяснили, что эти работники приехали из Альшеевского района – ну ведь не мотаться им туда и обратно каждый день? Женщина вошла в положение, разрешила остаться в школе.

После в спортзале остались свидетельства их пребывания, которые пришлось убирать сотрудникам школы. Впрочем, и это, и оставленный мусор, и неоплаченные коммунальные счета (которые по контракту подрядчик был обязан оплатить) – это оказалось такой мелочью по сравнению с сюрпризом, который получила школа с первыми лучами мартовского солнца…

Капитальная течь

С первой оттепелью потолок четвертого этажа школы дал течь. Вода не прекращала литься всю весну, пока таял снег и шли дожди. В подтверждение этого составлены акты от 4, 5, 6, 18 19, 20 и 21 марта текущего года.

Попытка получить объяснения от подрядчика закончились ничем: руководитель ООО «Сириус» Загир Гиниятуллин заявил, что виновата сама школа, нужно было вовремя убирать снег. «Мы же приехали, сделали фотосъемку – на кровле снег не вычищен. Конечно, он будет просачиваться. Профнастил всегда течет, если снег лежит. Во время дождей же не протекает», - объяснил он. На этом директор настаивает и сейчас, когда в арбитражном суде идет разбирательство: по требованию «Сириуса» к школе и встречному иску школы к нему.

Почему не чистили снег? «Как же мы могли его чистить, когда он (подрядчик – прим. ред.) снял защитные ограждения? Вместо них он протянул проволоку, которую сорвало при первом же серьезном снегопаде. Кровля скатная, чистить снег без ограждений – значит подвергать жизни работников, которые будут этим заниматься», - объясняет директор школы.

Финансы

Как только стало ясно, что ремонт идет совсем не так, как ожидалась, сотрудники ООО «Партнер», выполняющего технический надзор, провели ревизию завершенных «Сириусом» работ.

«… Подрядной организацией были необоснованно применены расценки, несоответствующие фактически выполненным работам, завышенные объемы работ и применяемых материалов, а также материалы, несоответствующие фактически примененным», - говорится, в частности, в отзыве организации.

Сотрудники, осуществлявшие технадзор, выполнили расчет по затратам подрядчика, и школа оплатила часть стоимости контракта, 3 млн рублей. Однако подрядчик обратился в суд с требованием отдать ему и оставшиеся 2,3 млн рублей.

Руководитель ООО «Сириус» Загир Гиниятуллин уверен, что его работники сделали ремонт правильно.

- Здесь просто заказчики такие попались, - объяснил он, сообщив, что в настоящее время планирует заключить контракт на новом объекте, в Московской области. Кстати, специальность Загира Гиниятуллина – «государственное муниципальное управление», так что можно простить ему незнание строительных терминов.

Бизнесом компания занимается уже около пяти лет и, по словам руководителя, прежде он получал только хорошие отзывы от заказчиков. Исключением стали школа №8 в Уфе и школа в Альшеевском районе, иск которой к «Сириусу» сейчас также рассматривается в арбитраже.

В настоящее время арбитражный суд назначил независимую экспертизу, которая должна выяснить, по чьей вине протекла крыша, расставив тем самым все точки над «i».

Со своей стороны школа №8 потребовала у подрядчика выплатить пени в размере 266 тыс руб и штраф в размере 268 ты. руб. Лариса Насырова не исключает: новая экспертиза может переоценить проведенные работы в меньшую сторону. И тогда подрядчику придется вернуть часть денег из полученных трех миллионов рублей.

Школе же предстоит выполнить работу над ошибками: найти нового подрядчика и пережить еще один ремонт.