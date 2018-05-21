Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии

В мае текущего года Министерство природопользования и экологии Башкирии провело торги и определило региональных операторов, которые в течение ближайших 10 лет (до конца 2027 года) будут отвечать за мусор и прочие отходы жизнедеятельности человека и различных производств.

Это касается сбора мусора, в том числе, раздельного, утилизации, захоронения, обеззараживания и т. д., то есть, эти региональные операторы будут отвечать буквально за все, что касается мусорной тематики.

До этого момента, то есть до мая текущего года в Башкирии «мусорными» вопросами каждый муниципалитет – город, район, село – занимался отдельно и своими силами. Теперь же ответственность за свалки, полигоны, экологию, в конечном итоге, будут нести 5 региональных операторов. Такое количество обусловлено тем, что всю Башкирию поделили на 5 соответствующих зон ответственности.

Региональные операторы – это своего рода генеральные подрядчики, которые должны будут заключать договоры с полигонами отходов, с перерабатывающими предприятиями и т. д., работающими в зоне их ответственности.

Сделано это по двум причинам. Во-первых, концентрация всех территорий в 5 зонах обусловлена тем, что бизнесу (более или менее крупному) не интересно инвестировать деньги в небольшие районные проекты. А «мусорный» бизнес в целой зоне – это уже дело серьезное, соответственно, это более интересно для крупного бизнеса.

Во-вторых, соглашения с региональными операторами подписываются на такой длительный срок, а, скажем, не на 1 год с возможной пролонгацией, как это зачастую бывает, потому что «мусорный» бизнес требует серьезных инвестиций, особенно при его теперь высокой концентрации в пяти зонах. Это, в частности, строительство новых полигонов, закупка и монтаж оборудования для переработки мусора. А значительные капитальные вложения требуют большего времени для реализации и отдачи.

Зона № 1: центр и северо-восток Башкирии

Это одна из самых крупных по объемам производимого мусора зона ответственности регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Компания находится в собственности администрации Уфы. Фирма классифицируется, как малое предприятие с численностью до 1000 человек. Уставный капитал – 57,0 миллионов рублей.

В зону ответственности оператора входит помимо Уфы еще 14 районов: Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский и Чишминский.

По всей Башкирии за 2015* год (расчетный год) поступило и образовалось отходов в количестве 1,2 миллиона тонн (1 232 477,929 тонны), в том числе, по данной зоне – 0,5 миллиона тонн (506 018,886 тонны).

Собирается это все на 8122 контейнерных площадках. Контейнерная площадка – это привычная нам площадка во дворе для мусора, на которой расположены мусорные контейнеры в количестве от 1 до 5 штук.

Интереснее другая цифра: только одна Уфа в 2015 году произвела 474,2 тысяч тонн мусора (474 157,812 тонны). Это 38,5% - почти 40% всего башкирского мусора производится в Уфе.

Каждый уфимец, включая младенцев, в год производит 400-500 килограммов мусора. Ну, или до 1,5 килограмма каждый день.

В столице разработана программа «Обновление контейнерного парка и спецтехники на 2014-2018 годы», стоимость ее – 101,8 млн рублей, в том числе 89,8 млн внебюджетных рублей.

По этой программе в Уфе на 870 контейнерных площадках установят модульные павильоны и 2067 евроконтейнеров. В 2015 году уже установили 116 модулей и 448 контейнеров, как на лучших помойках Европы. На это дело бюджет Уфы потратил 20,7 млн рублей, еще 13,0 млн рублей добавило МУП «Спецавтохозяйство».

В городских дворах и не только во дворах установили на сегодняшний день (по отчету за 2015 год) 649 контейнеров для сбора ртутных ламп, которые нельзя просто так взять и выбросить, их нужно утилизировать по-особому. Это специальные контейнеры оранжевого цвета.

Уфимский горсовет в конце 2015 года утвердил инвестиционную программу МУП «Спецавтохозяйство» на 2016-2020 годы. Цель программы: внедрение нового оборудования, улучшение экологической ситуации, создание новых объектов по обращению с отходами. Общий объем затрат по этой инвестиционной программе – 1,1 миллиарда рублей.

На территории зоны №1 находится 7 полигонов для захоронения отходов:

- Кушнаренковский район – 1500 метров от села Кушнаренково;

- Чишминский район – 1500 метров от деревни Бабиково;

- Кармаскалинский район -500 метров от села Прибельское;

- Архангельский район – 1500 от села Архангельское;

- Дуванский район – 3000 от села Месягутово;

- Благовещенский район;

- Уфимский район – деревня Сергеевка и поселок Н. Черкассы.

На этих полигонах работают 4 сортировочных комплекса, на которых мусор сортируется вручную.

На территории зоны №1 также работают 17 объектов по утилизации и обезвреживанию опасных отходов (I-IV классов).

По уровню опасности все отходы делятся на 5 классов:

I класс – чрезвычайно опасные отходы;

II класс – высокоопасные отходы;

III класс – умеренно опасные отходы;

IV класс – малоопасные отходы;

Схема территорий, за которые в течение 10 лет будут ответственны региональные операторы. Также схема движения мусора. Фото: torgi.gov.ru

V класс – практически неопасные отходы.

* Все расчеты даны, исходя из фактических показателей за 2015 год.

Зона № 2: северо-запад Башкирии

Здесь ответственность за чистоту и экологию будет нести ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

Это микропредприятие с численностью персонала до 50 человек. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Принадлежит одному частному лицу.

В этой зоне ответственности помимо городов Агидель, Нефтекамск, Бирск, Янаул еще 12 районов: Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский.

Все вместе они произвели по данным 2015 года 123,2 тысячи тонн отходов. Весь мусор во 2 зоне собирается на 2595 контейнерных площадках.

Захоронение производится на 8 полигонах:

- Краснокамский район – село Куяново;

- Краснокамский район – 2500 метров от деревни Енактаево;

- Дюртюлинский район – 1800 метров от деревни Юнтиряк;

- Калтасинский район – 2000 метров от села Калтасы;

- Бирский район – вблизи Бирска;

- Агидель;

Фото: pixabay.com

- Мишкинский район – 2000 метров от села Мишкино;

- Янаульский район – 2500 метров от села Иткинеево.

В этой зоне работают 2 мусоросортировочных комплекса с ручной сортировкой мусора. Утилизация и обезвреживание опасных отходов производится на 7 объектах.

Зона № 3: вся южная половина республики

Это самая крупная по территории и одна из самых крупных по объемам мусора зона республики. Ответственным здесь будет ООО РО «Эко-сити».

Это также микропредприятие с уставным капиталом 20 тысяч рублей. Принадлежит в разных долях трем частным лицам.

В зоне ответственности оператора города: Стерлитамак, Сибай, Салават, Кумертау, а также 18 районов – Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский.

В 2015 году по данной зоне поступило и образовано отходов в общем объеме 551,3 тысячи тонн. Весь мусор в данной зоне собирается на 6304 контейнерных (мусорных) площадках.

Захоронение мусора производится на 7 полигонах:

- Мелеузовский район – 3000 метров от поселка Нугуш и вблизи деревни Ромадановка;

- Белорецкий район – 4800 метров от Белорецка;

- Ишимбайский район – 2500 метров от Ишимбая;

- Учалинский район – 8600 метров от деревни Урал;

Фото: pixabay.com

- Стерлитамак;

- Аургазинский район – 1250 метров от села Толбазы.

В зоне ответственности работают 7 сортировочных комплексов с ручной сортировкой мусора. На одном из них есть также и автоматизированная сортировка.

Также в этой зоне работают 19 объектов по утилизации и обезвреживанию опасных отходов.

Зона № 4: западная часть Башкирии

Здесь ответственность по результатам торгов возложена на ООО «Экология Т».

Это микропредприятие с численностью персонала до 50 человек. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредители – два частных лица.

В зоне ответственности этого регионального оператора города Октябрьский и Туймазы (если быть точнее, то последний – городское поселение), а также 10 районов: Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский.

В расчетном 2015 году по этой зоне ответственности образовалось и поступило отходов в общем объеме 173,0 тысячи тонн. По всей 4-й зоне деятельности данного регионального оператора расположены 4837 контейнерные площадки.

Захоронение отходов производится на 9 полигонах:

- Туймазинский район – 4000 метров от Туймазов;

- Шаранский район – 800 метров от деревни Тархан;

- Буздякский район – 1000 метров от деревни Вознесенка;

- Ермекеевский район – 4500 метров от села Ермекеево;

- Белебеевский район – 1800 метров от деревни Подлесное;

Фото: pixabay.com

- Бакалинский район – в районе деревни Верхнетроицкое;

- Чекмагушевский район – 800 метров от села Чекмагуш;

- Октябрьский – поселок Туркменево, 2 полигона.

В 4-й зоне работает мусоросортировочный комплекс с ручной сортировкой мусора, на втором комплексе собирается вторичное сырье, также планируется запустить комплекс с полуавтоматической сортировкой.

На шести объектах данной зоны ответственности осуществляется утилизация и обезвреживание опасных отходов.

Зона № 4+: ЗАТО Межгорье

Фото: pixabay.com

Пятая зона ответственности – самая маленькая, она ограничена закрытым городом Межгорье. А раз он закрытый (ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование), то и мусором и свалками здесь будет заведовать отдельный региональный оператор. И здесь, как и во второй зоне, ответственным будет ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

По объемам это самая незначительная территория. Численность населения по состоянию на 01.01.2016 года – 14,4 тысячи человек. Все вместе они произвели мусора в объеме 4,2 тысячи тонн за год.

Все следы жизнедеятельности и работы людей в Межгорье будут размещены на действующем полигоне там же в городе.

Городское начальство Межгорья в 2016 году утвердило план, по которому мусор будет собираться раздельно, для чего будут обустроены площадки для мусора, приобретена дополнительная техника. Для тех. отходов, утилизация (захоронение) которых запрещена, будет организован сортировочный участок.

Согласно сведениям, опубликованным на площадке для торгов по этому лоту, несанкционированных свалок в Межгорье нет.

Про раздельный сбор мусора: начать нужно с отказа от мусоропроводов в домах

Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени является проблема раздельного сбора мусора. Проблема, потому что очень многие признают, что мусор действительно необходимо собирать раздельно.

Это и правильно с экологической точки зрения, это верно и с экономической точки зрения, так как многие виды и объемы мусора можно и нужно использовать, как вторичное сырье (бумага, лом и т. дл.).

Однако с другой стороны, дальше разговоров дело не доходит: все складываем в один мусорный пакет и бросаем в один помойный ящик.

Между тем, раздельный сбор мусора и прочих отходов предусмотрен законодательством. В частности, в постановлении правительства Башкирии № 25 от 22 января 2018 года «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов» есть даже целый раздел про это дело.

В нем, в частности, говорится о том, что в целях раздельного сбора на мусорных площадках устанавливаются специальные контейнеры для разных видов отходов для последующей их утилизации – обезвреживание или, например, вторичное использование.

Чтобы не ошибиться, такие «раздельные» мусорные контейнеры различаются по цветам:

Синий – для бумаги;

Желтый – пластик;

Оранжевый – опасные ртутьсодержащие лампы и источники питания (батарейки);

Красный – стекло;

Серый – электронное и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства;

Зеленый – несортированные коммунальные отходы.

Однако тут не все просто. Как считает наш собеседник, информированный в данной теме, нам бы поначалу хотя бы научиться раздельно выбрасывать пищевые и непищевые отходы.

Фото: gruppabazis.ru

Многие, наверняка, вспомнят, что лет 30 назад почти на всех дворовых помойках были специальные контейнеры для пищевых отходов. Тогда его использовали в качестве питания для сельскохозяйственных животных.

- Одним из важнейших направлений в государственной политике в области мусора является, во-первых, максимальная его переработка, то есть, использование вторичного сырья. Во-вторых, раздельный сбор мусора, – говорит наш компетентный собеседник.

- Со вторым пока дела не очень хорошо обстоят, как хотелось бы. Нам бы для начала научиться разделять обычные отходы от пищевых, а потом уже и другие виды собирать раздельно: стекло, пластик, бумага и так далее.

Одним из шагов к повсеместному внедрению раздельного сбора мусора, по мнению эксперта, мог бы стать всеобщий отказ от мусоропроводов, встроенных в жилые дома. Вместо них отходы собираются на специальных площадках, например, во дворах.

Для жильцов, кстати, выгода от этого не только эстетическая, когда в подъезде воздух свежее, но и чисто денежная. Мы все платим своей управляющей компании за содержание этого самого мусоропровода, пока он есть в доме.