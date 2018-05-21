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Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии
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Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии

Сегодня, 10:20ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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