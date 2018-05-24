Константин Толкачев: Партия без участия в выборах – облако в штанах

Сегодня в Геральдическом зале Госсобрания республики прошла встреча спикера башкирского парламента Константина Толкачева с представителями непарламентских партий. Встреча была посвящена развитию республиканского законодательства.

За столом сидели руководители региональных отделений двух десятков непарламентских партий, только от «Справедливой России» пришел секретарь бюро Совета регионального отделения.

Константин Толкачев начал встречу с рассказа о работе парламента и своей собственной. Башкирские депутаты приняли 6 республиканских кодексов, более 250 законов, сказал он.

- Мы за открытый диалог с избирателями, институтами гражданского общества, - сказал он и привел пример. – Начали вести видеоприем для граждан удаленных районов.

Спикер рассказал о том, что башкирский парламент является лидером среди региональных заксобраний по числу законодательных инициатив, которые потом в Госдуме становятся законами.

- С января по апрель четыре наших инициативы нашли поддержку правительства, - сказал Константин Толкачев.

Позже он сообщил, что местная инициатива о запрете политизации детей нашла поддержку у руководителей обеих палат Федерального собрания.

Константин Толкачев рассказал и о своей деятельности в качестве представителя Башкирии в Конгрессе местных региональных властей Совета Европы.

- Это единственная площадка в Совете Европы, где идут серьезные дискуссии с участием россиян, - сказал он и тут же привел пример.

- Очень серьезное обсуждение было по делу Скрипалей, - сказал Константин Толкачев. – Я с уважением отношусь к британскому праву, но в этом случае был нарушен важнейший принцип - «презумпция невиновности», и это вызывает непонимание и настороженное отношение к британской системе правосудия.

О чем говорили представители непарламентских партий

Халил Мустафин (Партия ветеранов России) обратил внимание на проблему обеспечения жильем ветеранов боевых действий. Они имеют льготы, если вступили в очередь до 1.01.2005 года, а после этого могут претендовать на жилье в обычном порядке. Также он предложил подумать о региональном законе, который предоставит льготы детям войны (родившимся с 1928 по 1945 годы).

Владимир Горбунов (Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России) рассказал о своем проекте создания в Уфе городской службы труда, спорта и досуга инвалидов.

- Служба труда почти создана, три реестра практически завершены, - сказал он. – На очереди службы спорта и досуга.

Он попросил Толкачева помочь с организацией городского форума в июне-августе, чтобы на нем продвинуться в реализации этого проекта. Также он предложил подумать над законом, предоставляющим льготы тем предприятиям, которые трудоустраивают инвалидов.

Николай Соболев (партия «Защитники Отечества») заявил, что нужен закон о патриотизме, ведь это «наша национальная идея». И рассказал о том, что в Новой Москве на Тарутинском рубеже будет создан многофункциональный патриотический парк «Поле воинской славы – память поколений».

- В этом парке площадью 400 га будет возможность быть представленным каждому региону страны, - сказал он. – Также планируется построить два центра для бесплатного лечения и реабилитации ветеранов войны и боевых действий.

Гафур Гилязов («Яблоко») высказался против повышения пенсионного возраста, против перехода к платной медицине, свертывания гражданского общества и практикой, когда муниципальный чиновник возглавляет общественную организацию. Здесь он привел в пример Бирск, где руководитель информационно-аналитического отдела администрации города более трех лет возглавляет Совет ветеранов города.

- Это запрещено законом, - сказал он. – И последнее: надо решить проблему с реализацией закона о погребении с почестями боевых офицеров. Затраты на транспорт для почетного эскорта переложили на плечи родственников. Это противоречит федеральному законодательству.

Владимир Чепушканов («Родная партия») предложил принять республиканский закон о родовых поместьях.

- А в других регионах есть? – поинтересовался Константин Толкачев.

- В Белгороде есть, но он носит рамочный характер, - ответил Чепушканов.

- Мы уже обсуждали, он не проходит, и федеральный закон не пошел, - прокомментировал Толкачев.

Арсений Маслов (партия «Родина») заметил, что семьям, в которых родилась тройня, положено жилье, но, хотя таких случаев в республике бывает всего от 1 до 5 в год, уже наблюдаются очереди.

- Надо принять закон, который закрепил бы сроки предоставления жилья таким семьям, - сказал он.

Марат Сагадатов («Национальный курс») предложил для патриотического воспитания молодежи ввести в школах уроки мужества для мальчиков и уроки нравственности – для девочек.

Артур Насибуллов ( Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) высказался в том ключе, что если все-таки поднимут пенсионный возраст, тогда надо срочно принимать закон о самозанятых. Чтобы людям, которые в предпенсионном возрасте не могут найти официальную работу, могли бы легально заниматься своим любимым делом и не иметь статус безработных.

Ришат Зарипов (Партия Великое Отечество) поделился своими соображениями о детях, занимающихся танцами.

- Они танцуют под английскую музыку и песни с английским текстом, зачастую не понимая, о чем там поется, - сказал он и предложил пропагандировать отечественную музыку или хотя бы чтобы английская музыка звучала «без слов».

«Облако в штанах»

Константин Толкачев и в начале, и в конце встречи вспомнил слова поэта Владимира Маяковского.

- Если партия не участвует в выборах, то это «облако в штанах», это не партия, - сказал он. – Большинство партий – это фикция.

В доказательство своих слов он начал перечислять количество членов партий в Башкирии по данным минюста:

- Единая Россия – 97 271, КПРФ – 3390, ЛДПР – 3678, Россия – 7107, Яблоко – 1597, Патриоты России – 1217…. Партия пенсионеров – 5, ПАРНАС – 26, Партия дела – 4, Против всех – 19…

Перечисление длилось несколько минут. Порой Толкачев комментировал озвученные цифры: