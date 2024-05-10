В уфимском аэропорту вылетающие в Пхукет туристы устроили скандал

Известно, что туристов обслуживала авиакомпания Red Wings. На Пхукет Рейс WZ 3047 должен был отправиться в 09:30, но его несколько раз переносили. Сначала пассажирам объявили о новом времени вылета — 14:30, позже людей предупредили, что им предстоит еще посидеть в аэропорту до 8 часов вечера, а потом и вовсе на табло аэропорта загорелись цифры 00.00.