В уфимском аэропорту вылетающие в Пхукет туристы устроили скандал

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Известно, что туристов обслуживала авиакомпания Red Wings. На Пхукет Рейс WZ 3047 должен был отправиться в 09:30, но его несколько раз переносили. Сначала пассажирам объявили о новом времени вылета — 14:30, позже людей предупредили, что им предстоит еще посидеть в аэропорту до 8 часов вечера, а потом и вовсе на табло аэропорта загорелись цифры 00.00.
В результате многократных переносов туристам пришлось провести в аэропорту больше 15 часов. По данным пресс-службы аэропорта «Уфа» неудобства связаны с технической причиной.
В ожидании своего долгожданно отпуска в воздушной гавани провели 410 человек, в том числе и семьи с маленькими детьми. Естественно людям пришлось понервничать. Как рассказали сами пассажиры, в обед им всё-таки предоставили горячую еду и напитки. А тем, кто приехал из других городов республики предложили переждать ремонт самолета в уфимской гостинице.
В социальных сетях инцидент активно обсуждают жители республики, рассказывая свои похожие истории, а кто-то как обычно раздаёт «полезные» советы:
— Та же самая история и в Новосибирске. Тоже RedWings и тоже на 15 часов.
— Ага. В феврале сутки сидели, в Египет не могли вылететь.
— В конце апреля мои друзья также в Турцию не могли вылететь сутки. Их самолет в Турции задержался по техническим причинам.
— Какой отдых, дурачки! В такое время надо дома сидеть и запасаться продуктами на черный день!
— Отдыхайте дома.