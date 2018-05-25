Рустэм Хамитов о «Салавате Юлаеве»: Нужно создать команду с большой буквы

Вчера, 24 мая, глава Башкирии Рустэм Хамитов в рамках Петербургского международного экономического форума дал интервью «Советскому спорту». В том числе ответил на вопрос о своем видении ситуации в уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев».

- Хоккейный клуб обеспечен всем: хорошая инфраструктура, приличное финансирование, - поделился Рустэм Хамитов. - Мы не в лидерах, но в десятке клубов с устойчивым финансовым положением.

- «Салават Юлаев» укомплектован хорошо, - отметил он. - Теперь нужно создать команду, команду с большой буквы.

По словам Рустэма Хамитова, люди, которые приходят играть и работать в клуб, объединены одной идеей – формировать команду, командный дух, умением настраиваться на игры и отвечать за результат перед болельщиками.

- Мы наблюдаем смену поколения в тренерах, - сказал глава региона. – Новый главный тренер Николай Цулыгин – воспитанник уфимского хоккея, серьезный человек, уже прошедший определенную школу. В то же время мы понимаем, что работа главным тренером в КХЛ – это вызов. Очень хотим, чтобы у Николая всё получилось, чтобы результаты были хорошими.

- Надеюсь, что «Салават Юлаев» докажет, что у команды большой потенциал, и команда будет бороться за высокие места в чемпионате и в плей-офф, - сказал он.

По словам Рустэма Хамитова, надо больше опираться на местных воспитанников, потому что можно наблюдать, как некоторые приезжие хоккеисты просто приехали в клуб на заработки.