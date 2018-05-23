Нездоровая санкция: Из-за запрета на ввоз лекарств могут пострадать больные

Под угрозой вся фармацевтика?

Законопроект, согласно которому президент и правительство в любое время могут запретить ввозить в Россию медицинские препараты и изделия иностранного происхождения, вызвал бурную полемику еще до того, как был рассмотрен парламентариями.

Сторонники законопроекта утверждали, что подобное решение приведет к укреплению российской фармацевтики. К тому же, они выражали опаску, что если не принять подобную санкцию, это могут сделать геополитические оппоненты страны.

В первом варианте законопроекта подробно перечислялись лекарственные препараты, которые подпадали под эмбарго, а также отрасли, которых могут коснуться контрсанкции. Однако к третьему чтению формулировка стала максимально общей, но вопросов по закону осталось немало.

У тяжелобольных, жизнь которых крепко связана с приемом некоторых лекарств, производимых в том числе “недружественными” государствами, чувство тревоги не исчезло. Конечно, в законопроекте уточняется, что лекарства, не имеющие российских аналогов, ни в коем случае запрещаться не будут.

Однако суровая реальность такова, что многие российские аналоги не соответствуют тому высокому качеству, коими обладают оригиналы. После приема дженериков у больных порой усиливаются побочные эффекты, а некоторые вовсе не имеют пользы.

Это подтвердил доктор медицинских наук, руководитель “Института иммунологии” ФМБА России Леонид Алексеев, сообщив Медиакорсети, что аналоги препаратов, несмотря на одинаковое содержание, могут быть разными.

Руководитель башкирского отделения Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов "НЕФРО-ЛИГА" Юрий Кандалов сообщает, что на качество препаратов влияет качество используемых в них субстанций. По его словам, российские препараты делаются из дешевых субстанций и не проходят испытания. Во многом по этой же причине они дешевые.

- Каждый переход пациента от одного препарата к другому должен происходить в клинических условиях и в течение нескольких месяцев. А у нас это происходит повсеместно. Могут в один месяц выдать оригинальный препарат, а в другой – дженерик. Такое положение может привести к отторжению органа (у Юрия искусственная почка – авт.) и к смерти, - считает Юрий Кандалов. - Вообще, я думаю, что если больной чувствует себя хорошо с одним лекарством, пусть даже иностранным, ни в коем случае не стоит его менять.

У российских аналогов есть побочные эффекты

Жизнь тяжелобольной жительницы Башкирии Альбины Исхаковой напрямую зависит от лекарств. Она страдает врожденным порогом сердца, который осложнился легочной гипертензией. С 2013 года она принимала иностранные препараты "Траклир" и "Ревацио".

- В мае этого года я попала в больницу, где мне выдавали их российский аналог – препарат "Бозенекс". Я принимала его чуть более одних суток, но мне стало очень плохо. У меня появилась сильная одышка, синюшность. Сильно ухудшилось самочувствие, начали трястись ноги и руки, - рассказывает женщина.

Лечащий врач Альбины зафиксировала ее состояние. Подробное описание было направлено в Росздравнадзор, откуда пришла выписка, согласно которой Альбине должны выдавать только оригинальные препараты. Несмотря на это, за май месяц женщина получила дженерик "Бозенекс".

24-летняя уфимка Марина Шикова (имя изменено по ее просьбе) страдает муковисцидозом. Это наследственное заболевание, характерное тяжелыми нарушениями функций дыхательных органов и желудочно-кишечного тракта. Марине необходимо периодически проходить курс лечения в Москве и в Уфе.

Как рассказывает девушка, в столице России ее лечат иностранными препаратами "Меронем" и "Фортум", а в Уфе дают дженерики. От последних у Марины ухудшается самочувствие, появляются сильно выраженные побочные эффекты.

Также Марина ежедневно принимает иностранный препарат “Креон”, который улучшает процесс пищеварения.

- У “Креона” есть российские аналоги, но сами врачи настаивают на том, чтобы мы принимали этот препарат. Российские аналоги не вызывают доверия, они не проходили необходимую проверку и тестирование, - рассказывает девушка.

По ее словам, если запретят “Креон”, многим больным, страдающим от муковисцидоза, станет невыносимо тяжело.

Дженерик привел к отторжению почки

Артуру Валишину поставили диагноз интерстициальный нефрит. Исходом этой болезни является нефросклероз — сморщивание почек с развитием хронической почечной недостаточности (синдром необратимого нарушения функции почек, вызванный гибелью нефронов — клеток почек).

Артуру делали трансплантацию почки, после чего он начал принимать иностранные препараты "Програф" и "Майфортик". Через четыре года мужчину перевели на отечественные препараты. В течение полугода все основные показатели здоровья Артура ухудшились, и почка начала отторгаться. После этого врачам пришлось провести пять процедур гемодиализа и сделать вторую операцию по трансплантации почки. Теперь Артур снова принимает иностранные препараты.

- На самом деле, врачи Республиканской клинической больницы, которые выписывают лекарства, советуют иностранные препараты. Но минздрав Башкирии, занимающийся закупкой лекарств, предпочитает российские аналоги, - рассказывает Артур.

Законопроект, одобренный Госдумой, пока не вступил в силу. Для того, чтобы стать законом, ему необходимо получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.