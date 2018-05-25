В Башкирии таксисты потребовали у диспетчеров поднять цену за проезд
Таксисты города Туймазы предъявили претензии диспетчерским фирмам, не повышавшим плату за поездку несколько лет.
До сих пор водителям платили до 50 рублей за поездку по городу. В мае в некоторых фирмах (всего их – 14) водители заявили, что не выйдут на работу в полном составе. Случилось это после очередного скачка цен на бензин, который сейчас стоит в Туймазах более 39 рублей за литр.
Акция не носила организованного характера и не прошла в форме протеста. В результате диспетчеры, предоставляющие заказы, повысили цену на проезд на 10-20 рублей.
До микрорайонов, удалённых от центра на 4-5 километров, цена за проезд выросла на 30-40 рублей. Конечно, не все пассажиры одобрили такое повышение, но, судя по соцсетям, терпение водителей-частников, которые не могут заработать на содержание машин, иссякло.
– В Туймазах два года цену за поездку по городу держалась в размере 50 рублей, – говорит таксист Игорь Н. – В Октябрьском она уже три года составляла 60-70 рублей. Мы стали отдавать за рации, заказы и бензин около 40% заработка, нам не на что кормить семьи.
– Цены с потолка, непонятно, кто за рулём, возят на вонючих консервных банках, заставляют ждать по 25 минут, – вполне понятно реагируют пассажиры.
По данным отдела промышленности транспорта и связи администрации Туймазинского района, в городе около 600 водителей, многие занимаются извозом нелегально. Они не подотчетны местным властям.
Такого количества машин рынок «переварить» не может. Многие стоят возле торговых точек в ожидании заказа. Именно поэтому диспетчерская «Пять двоек», например, сохранила цену за проезд по городу – 50 рублей. Зато она может выпустить на линию больше машин.
Вдобавок ко всему в Туймазах в марте открылась первая полноценная таксофирма. У неё 20 новых иномарок, принадлежащих одному владельцу, постоянный состав водителей, гараж, техобслуживание, медосмотр, налоги, строгий контроль за таксистами. Лишь форменных фуражек не хватает.
Цена поездки в удалённые микрорайоны, например «Чулпан»-2, выросла лишь на 20 рублей. Конечно, эта таксофирма (не путать с диспетчерскими) сразу же «отжевала» ощутимую часть рынка у «бомбил» на старых машинах.
– Расходы, которые мы несём, не сопоставимы с затратами диспетчерских, – рассказывает её руководитель Ринат Зарипов. – Пока повышать цены мы не намерены. Это наша стратегия в конкурентной среде.
Кроме того, недавно в Туймазы вошёл сервис Яндекс-такси, который нанес еще один удар по «бомбилам».
– На самом деле бизнес такси в Туймазах непричесанный, партизанский, – говорит один из диспетчеров. – Мне все равно, кто и в каком виде, на какой машине сел утром за руль, получил ли в Уфе разрешение. Многие без шашек ездят.
- Занимаюсь этим временно, - говорит он. - Свой фиксированный процент возьму в любом случае. Если бы мы не приняли требования таксистов, пришлось бы закрыться. Естественные монополии рулят.
Этот участник рынка считает, что года через два весь рынок захватят один-два крупных легальных перевозчика с гаражами и медосмотрами. Вот тогда «дорогим туймазинцам» придется раскошелиться за комфорт.