В Башкирии таксисты потребовали у диспетчеров поднять цену за проезд

До сих пор водителям платили до 50 рублей за поездку по городу. В мае в некоторых фирмах (всего их – 14) водители заявили, что не выйдут на работу в полном составе. Случилось это после очередного скачка цен на бензин, который сейчас стоит в Туймазах более 39 рублей за литр.

Акция не носила организованного характера и не прошла в форме протеста. В результате диспетчеры, предоставляющие заказы, повысили цену на проезд на 10-20 рублей.

До микрорайонов, удалённых от центра на 4-5 километров, цена за проезд выросла на 30-40 рублей. Конечно, не все пассажиры одобрили такое повышение, но, судя по соцсетям, терпение водителей-частников, которые не могут заработать на содержание машин, иссякло.

– В Туймазах два года цену за поездку по городу держалась в размере 50 рублей, – говорит таксист Игорь Н. – В Октябрьском она уже три года составляла 60-70 рублей. Мы стали отдавать за рации, заказы и бензин около 40% заработка, нам не на что кормить семьи.

– Цены с потолка, непонятно, кто за рулём, возят на вонючих консервных банках, заставляют ждать по 25 минут, – вполне понятно реагируют пассажиры.

По данным отдела промышленности транспорта и связи администрации Туймазинского района, в городе около 600 водителей, многие занимаются извозом нелегально. Они не подотчетны местным властям.

Такого количества машин рынок «переварить» не может. Многие стоят возле торговых точек в ожидании заказа. Именно поэтому диспетчерская «Пять двоек», например, сохранила цену за проезд по городу – 50 рублей. Зато она может выпустить на линию больше машин.

Вдобавок ко всему в Туймазах в марте открылась первая полноценная таксофирма. У неё 20 новых иномарок, принадлежащих одному владельцу, постоянный состав водителей, гараж, техобслуживание, медосмотр, налоги, строгий контроль за таксистами. Лишь форменных фуражек не хватает.

Цена поездки в удалённые микрорайоны, например «Чулпан»-2, выросла лишь на 20 рублей. Конечно, эта таксофирма (не путать с диспетчерскими) сразу же «отжевала» ощутимую часть рынка у «бомбил» на старых машинах.

– Расходы, которые мы несём, не сопоставимы с затратами диспетчерских, – рассказывает её руководитель Ринат Зарипов. – Пока повышать цены мы не намерены. Это наша стратегия в конкурентной среде.

Кроме того, недавно в Туймазы вошёл сервис Яндекс-такси, который нанес еще один удар по «бомбилам».

– На самом деле бизнес такси в Туймазах непричесанный, партизанский, – говорит один из диспетчеров. – Мне все равно, кто и в каком виде, на какой машине сел утром за руль, получил ли в Уфе разрешение. Многие без шашек ездят.

- Занимаюсь этим временно, - говорит он. - Свой фиксированный процент возьму в любом случае. Если бы мы не приняли требования таксистов, пришлось бы закрыться. Естественные монополии рулят.