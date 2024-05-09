В Башкирии после Дня Победы ждут заморозки и ураган

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сильный ветер снес крыши зданий на двух фермах. Кроме того, из-за урагана пострадала пожилая уфимка, на которую свалился навес от мусорных контейнеров. С травмами горожанку госпитализировали врачи.