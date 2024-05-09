В Башкирии после Дня Победы ждут заморозки и ураган

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Синоптики отмечают, что 10 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Водителям необходимо быть предельно бдительными и строго соблюдать ПДД, а также сохранять оптимальную скорость, дабы избежать происшествий.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сильный ветер снес крыши зданий на двух фермах. Кроме того, из-за урагана пострадала пожилая уфимка, на которую свалился навес от мусорных контейнеров. С травмами горожанку госпитализировали врачи.