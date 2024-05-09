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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Власти Башкирии предупредили об опасности для водителей региона

В Башкирии после Дня Победы ждут заморозки и ураган

9 мая 2024, 12:14

Власти Башкирии предупредили об опасности для водителей региона

Минтранс Башкирии предупредил о неблагоприятных погодных условиях в республике.

Синоптики отмечают, что 10 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Водителям необходимо быть предельно бдительными и строго соблюдать ПДД, а также сохранять оптимальную скорость, дабы избежать происшествий.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сильный ветер снес крыши зданий на двух фермах. Кроме того, из-за урагана пострадала пожилая уфимка, на которую свалился навес от мусорных контейнеров. С травмами горожанку госпитализировали врачи.

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