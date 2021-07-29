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Разиф Абдуллин
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2021
После обвинения в подделке ПЦР-тестов наказан директор футбольного клуба из Башкирии
29 июля 2021, 18:01
«Уфа» проиграла «Локомотиву» на своём поле со счетом 0:1
18 марта 2021, 22:49
«Уфа» крупно проиграла дома казанскому «Рубину»
14 марта 2021, 19:12
2020
«Уфа» проиграла в домашнем матче «Уралу» из Екатеринбурга
1 ноября 2020, 17:22
Матч «Уфы» против «Ротора» завершился безголевой ничьёй
3 октября 2020, 18:47
«Уфа» уступила ЦСКА в домашнем матче
20 сентября 2020, 18:45
ФК «Уфа» крупно выиграл у ашинского «Металлурга» в контрольном матче
8 сентября 2020, 10:28
Жамалетдинов чудным голом спас ФК «Уфа» от поражения «Динамо»
30 августа 2020, 19:11
«Уфа» отыгралась с 1:0 и одолела тульский «Арсенал»
14 августа 2020, 22:38
«Уфа» проиграла стартовый матч с «Краснодаром»
9 августа 2020, 21:08
«Уфа» — «Арсенал»: игра за седьмое место закончилась ничьей
23 июля 2020, 10:09
«Уфа» — «Динамо»: матч без Беленова за возможную путевку в Лигу Европы
16 июля 2020, 22:27
«Уфа» сыграла вничью в Москве с «Локомотивом»
12 июля 2020, 20:51
«Уфа» сыграла вничью дома с «Уралом»
5 июля 2020, 21:17
Футбольный клуб «Уфа» увозит из Москвы ничью в матче со «Спартаком» — 0:0
27 июня 2020, 21:44
«Уфа» - «Тамбов»: футбол в масках и нервная концовка
22 июня 2020, 13:18
«Уфа» вырвала победу у «Тамбова» на последних минутах матча
21 июня 2020, 19:17
Свидетели коронавируса: почему 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение Путину
14 апреля 2020, 12:11
2019
"Уфа" сыграла с "Локомотивом" вничью на своем поле Счет матча - 1:1.
2 ноября 2019, 18:12
«Уфа» сыграла вничью с ЦСКА
20 октября 2019, 18:04