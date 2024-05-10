Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию

Позже в сети стали появляться фотографии сбитого украинского беспилотника. Как отмечают эксперты, этот аппарат представлял собой техническое устройство кустарной сборки, с размахом крыльев около трёх метров. Кроме того, в сети стали выкладывать записи, где легко можно заметить как БПЛА наворачивает круги над территорией промзоны еще до удара. По словам самих сотрудников, летающий объект был замечен гораздо раньше, чем о нём начали сообщать новостные каналы. В сети некоторые жители республики также рассказывают о беспилотнике, который видели во время поездки на машине по трассе в сторону Уфы.