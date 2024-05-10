Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Вчера 9 мая, в День Великой победы Башкирию впервые атаковал вражеский беспилотник. Удар пришелся по установке городского предприятия «Газпром нефтехим Салават», в результате чего возникло возгорание. Очевидцы могли наблюдать сильное задымление издалека.
Выехавшие на место происшествия спасатели сразу приступили к тушению пламени. Известно, что в ликвидации пожара принимали участие 30 огнеборцев на шести машинах. Критично на работу предприятия диверсия не повлияла, однако позже поступила информация, что в результате удара было повреждено строение насосной станции.
К счастью, это нападение обошлось без человеческих жертв, тем не менее у жителей города происшествие вызвало большой стресс и панику. Сильное задымление, исходившее от нефтяного объекта, пропитало воздух запахом гари.
— «В страшные времена живём, ребята. Очень печально, что на земле не прекращаются войны»
— «Далеко залетают за 1300 км…»
— «Да, похоже местные враги запустили, вряд ли бы он с Украины долетел.»
— «Так в том то и беда, что такие дроны могут летать так низко, что средства пво не засекут его, или высоко, чтобы с земли обнаружить. Вот бы еще придумали новое техническое средство защиты от БПЛА.»
— «Не ожидали мы, что и до нас доберутся. Но ничего, выстоим, друзья. Мы победим!» — пишут жители республики в социальных сетях.
По информации, поступавшей в течение дня от оперативных служб, стало известно, что на салаватском предприятии работает передвижная пожарная лаборатория, контролирующая состояние атмосферного воздуха. Людей заверили, опасности для жизни и здоровья жителей республики нет.
«Друзья! Не поддаемся панике и доверяем только официальным и проверенным источникам информации», — написал Артур Рундау, исполняющий обязанности главы Салавата.
Чиновник обратился в жителям города, с просьбой сохранять спокойствие, подчеркнув, что ситуация находится под контролем. Однако, праздничное настроение врагу всё же удалось омрачить. Для безопасности местных жителей в Салавате пришлось отменить праздничный концерт, посвященный 9 мая. Городская мэрия объявила о том, что массовые мероприятия сейчас опасны и всем лучше оставаться дома.
Позже в сети стали появляться фотографии сбитого украинского беспилотника. Как отмечают эксперты, этот аппарат представлял собой техническое устройство кустарной сборки, с размахом крыльев около трёх метров. Кроме того, в сети стали выкладывать записи, где легко можно заметить как БПЛА наворачивает круги над территорией промзоны еще до удара. По словам самих сотрудников, летающий объект был замечен гораздо раньше, чем о нём начали сообщать новостные каналы. В сети некоторые жители республики также рассказывают о беспилотнике, который видели во время поездки на машине по трассе в сторону Уфы.
— «Я когда ехала сегодня по М-5 в Уфу со стороны Чишмов, видела летевший беспилотник. Сразу ничего не поняла, за рулем была, подумала еще, что за странный самолет, а потом новости уже почитала вечером и поняла», — пишет одна из очевидцев.
Отметим, расстояние между Салаватом и территорией Украины составляет около 1,4 тысячи километров. Перед тем, как нанести удар по нефтяному предприятия в Башкирии, враг успел атаковать нефтебазу в Анапе. На предприятие было направлено около шести дронов, которые вовремя успели ликвидировать. Известно, что часть обломков упала в зоне стратегического объекта, из-за чего также возник пожар.
После атаки беспилотника на салаватскую промзону к жителям республики обратился Радий Хабиров, глава республики отметил, что «это попытка опорочить наш праздник, и поддаваться провокациям мы не намерены.» Он поздравил всех с Днем Победы и попросил сохранять спокойствие.
Напомним, ранее Радий Хабиров уже говорил о возможной атаке вражескими дронами нашего региона. Глава Башкортостана отмечал необходимость возведения механических ограждений на нефтяных объектах на территории республики в качестве защиты от беспилотников. По словам Радия Хабирова, это решение не единственная панацея, поэтому предстоит икать и другие методы защиты стратегических объектов Башкирии.
Есть еще один важный вопрос, который предстоит выяснить, в частности, откуда был запущен дрон. На сегодняшний момент есть вероятность, что БПЛА мог быть отправлен в Башкирию с территории нашей страны или одной из стран Средней Азии. Расследование по этому дело продолжается.