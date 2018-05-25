Силовой прием: у жителя Башкирии пытаются отнять бизнес?

Ситуация осложняется тем, что, по словам предпринимателя, в деле участвует полиция. В настоящее время изъята техника компании, работа парализована, люди остались без зарплаты. Айбулат Магафуров отправил обращение прокурору Башкирии с просьбой защитить его от произвола должностных лиц. Аналогичные заявления отправлены также уполномоченному по защите прав предпринимателей и в МВД республики.

Такая конкуренция

Как рассказал директор ООО «Баштрансиндустрия» Айбулат Магафуров, 19 мая вечером на производственную площадку его компании в Верхних Кигах приехали люди в форме полицейских. Не предъявляя документов, они изъяли 35 кубометров леса. Самого руководителя в тот момент на производстве не было, на площадке находились два бригадира компании. Они успели зафиксировать происходящее на камеры телефонов. Ни актов осмотра территории, ни описи изъятого имущества, по словам сотрудников Айбулата Магафурова, они не видели.

Как рассказал лесозаготовитель, 21 мая на площадку вновь прибыли люди в форме. На этот раз на производстве присутствовал юрист, которого предприниматель привлек для защиты своего бизнеса. Человек, представившийся следователем, пояснил: в дежурную часть поступило сообщение о незаконном вывозе материалов с пилорамы.

- Мы попросили включить в протокол осмотра юриста, чтобы он мог вписать замечания и возражения. Когда осмотр был проведен, мы сообщили, что будем давать замечания и возражения. Тогда он (следователь) сказал, чтоб я написал расписку о принятии на ответственное хранение изъятого материала. После того, как я отказался давать такую расписку, следователь Низамутдинов сказал, что не даст нам протокол, сел в машину и уехал, - рассказал Айбулат Магафуров.

Таким образом, по его словам, с производства вновь вывезли КамАЗом 15 кубометров пиломатериалов, не оставив взамен никаких документов. А 23 мая вскрыли замок гаража и забрали семь единиц техники: автомобили и тракторы. Изъятие древесины происходило несмотря на представленные документы, подтверждающие законность ее происхождения. Однако сотрудники полиции настояли на своем. Но до сих пор нет даже уголовного дела. А значит, изъятие имущества незаконно, настаивает предприниматель.

Пытаются возбудить дело

Официальной причиной всему этому стала якобы обнаруженная незаконная вырубка сосен на участке Айбулата Магафурова (5794 гектара леса в Кигинском районе). При этом предприниматель рассказал, что сам он эту рубку не видел: на место происшествия его не возили, для дачи объяснений не вызывали.

- В полиции хотят возбудить на меня уголовное дело за незаконную рубку леса, - рассказал лесозаготовитель. - Но почему мне, как арендатору, даже не показали это место?

Предприниматель настаивает: вся деятельность его предприятий осуществляется «по-белому», на законной основе. Айбулат Магафуров предполагает, что на самом деле он стал жертвой рейдерского захвата. По имеющейся у него информации, в последние несколько дней «органы» негласно осматривали арендуемый обществом участок. Что они там искали, неизвестно.

Этот участок, как предполагает сам предприниматель, очень интересен его бывшему партнеру Радику Юмагужину, ныне - конкуренту. По словам Айбулата Магафурова, этот человек раньше работал в органах внутренних дел и теперь может использовать личные связи в местном отделе полиции.

Сам Радик Юмагужин сообщил, что у него нет никакого конфликта с экс-партнером, эта версия, по его словам, появилась только благодаря «дурным языкам в Кигинском районе». Он рассказал, что лишь поверхностно знает о разбирательстве в связи с предполагаемой незаконной вырубкой леса.

У вальщика леса выбивали показания?

Один из работников лесозаготовителя, вальщик Юнир Фазлиахметов рассказал, что 19 мая сотрудники полиции попытались заставить его дать ложные показания.

- В тот день я был у сестры в Мечетлинском районе. Сестра сказала, что ко мне приехали сотрудники полиции, я вышел. Один был в форме, другой в штатском, - рассказал рабочий.

Юнира Фазлиахметова отвезли в отдел полиции Кигинского района и попросили рассказать, где и когда он валил лес.

- Я рассказал, что валил березу. Потом стоял около отдела, потому что сотрудники полиции обещали отвезти меня обратно, - сообщил Юнир Фазлиахметов.

В этот момент, по его словам, подошел конкурент его директора и начал кричать, что вальщик дал ложные объяснения. Юнир Фазлиахметов рассказал, что его снова отвели в отдел, где били и заставляли подписать документ с другими показаниями. В этом протоколе было признание, что он по указанию своего начальника валил не березу, а хвойные деревья.

По словам Юнира, во время работы он ни разу не видел, чтобы его руководитель нарушал природоохранное законодательство. Рабочий считает, что таким образом идет нечестная конкурентная борьба за лесной бизнес.

Юнир Фазлиахметов сообщил, что после избиения в отделе обратился в больницу и попросил зафиксировать телесные повреждения, однако документ врачи ему не выдали, объяснив, что сами отправят его куда следует.

Люди сидят без работы

После того, как компания лишилась своей техники, заготовка леса остановилась. Сотрудники Айбулата Магафурова, около 40 человек, прежде зарабатывали по 15-20 тысяч рублей в месяц. Теперь же, пока идут разбирательства, они не могут кормить свои семьи. Найти работу в селе – очень непросто.

Лесозаготовитель Айбулат Магафуров уверен: его хотят лишить бизнеса, возможно, речь идет о рейдерском захвате. Он попросил прокурора республики вмешаться в ситуацию и прекратить беззаконие. По его мнению, изъятые материалы, не упакованные, не опечатанные, без подписи следователя, могут быть использованы для фальсификации доказательств. Если реакции надзорного ведомства не последует, в ближайшее время предприниматель намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ.