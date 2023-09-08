Рекордная безработица, нашествие медведей и карантин в Башкирии

Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии. Торжественное открытие мемориала состоялось в среду, 6 сентября, в Кумертау. В этот день певцу могло бы исполниться 50 лет. Табличку установили на здании гимназии-интерната №3 им. Муртазы Рахимова. Здесь Юрий обучался целых два года. Разве что, тогда учреждение ещё носило название школы-интерната №2 им. Гагарина. Отметим, что в тот же день памятник певцу открыли на Троекуровском кладбище. К его могиле сегодня пришло много людей, в том числе — жена и дети.