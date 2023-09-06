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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Дети были эвакуированы в одной из школ Уфы

Дети были эвакуированы в одной из школ Уфы

6 сентября 2023, 07:20
Фото: Яндекс карты // yandex.ru
Эвакуация обучающихся прошла в №41 Кировского района. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.
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Дети

Однако ничего страшного не произошло. Эвакуация была запланирована в учебных целях. Подобные мероприятия в учреждениях проводятся на протяжении всего года в целях напоминания о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.

Вчера Mkset писал о том, что лицей № 94 в Советском районе Уфы был экстренно эвакуирован после сообщения о минировании, однако, как позже сообщила администрация города, данная информация не подтвердилась, поэтому учебный процесс был восстановлен.

#Происшествия#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Эвакуация#Анна Савельева#Кировский район
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