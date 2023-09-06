Дети были эвакуированы в одной из школ Уфы

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Однако ничего страшного не произошло. Эвакуация была запланирована в учебных целях. Подобные мероприятия в учреждениях проводятся на протяжении всего года в целях напоминания о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.
Вчера Mkset писал о том, что лицей № 94 в Советском районе Уфы был экстренно эвакуирован после сообщения о минировании, однако, как позже сообщила администрация города, данная информация не подтвердилась, поэтому учебный процесс был восстановлен.