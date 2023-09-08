Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Ранее, по информации СМИ, в уфимского лицея был задержан мужчина, проникнувший в образовательное учреждение с целью сделать снимки школьниц под юбкой. На подозрительного мужчину обратила внимание мама одной из учениц. Она сообщила о действиях мужчины в полицию.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, прибывшие в лицей сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. В ходе обыска у него изъяли телефон, где, по информации издания Prufy.ru, хранилось огромное количество фотографий школьниц.
— Сотрудниками полиции г. Уфы задержан подозрительный гражданин на территории одного из учебных заведений. В отношении него в настоящее время проводится проверка. Материалы будут переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, что ранее, предположительно, этот же мужчина сделал снимки 12-летней девочки. Извращенец зашел вместе с девочкой в лифт и, воспользовавшись моментом, когда девочка отвернулась, сделал её фото под юбкой. Как рассказала позднее сама девочка, она поняла, что делал мужчина, но испугалась незнакомца и сделала вид, что ничего не заметила.