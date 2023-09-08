Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы

Напомним, что ранее, предположительно, этот же мужчина сделал снимки 12-летней девочки. Извращенец зашел вместе с девочкой в лифт и, воспользовавшись моментом, когда девочка отвернулась, сделал её фото под юбкой. Как рассказала позднее сама девочка, она поняла, что делал мужчина, но испугалась незнакомца и сделала вид, что ничего не заметила.