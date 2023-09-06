Рабочий погиб на птицефабрике «Башкирская», где обнаружен птичий грипп

3 апреля 2023 года разнорабочий пришёл на предприятие, где его попросили на ремонт яйцесборного транспортёра (конвейера). Вместе с напарником мужчина снял валы, цепи механизма. Затем коллега пошёл за болтами, чтобы установить новую «звёздочку» на конвейер вместо старого. Но когда он вернулся, увидел, что товарища намотало на ленточный механизм. Когда тело мужчины подняли, он был уже мёртв.