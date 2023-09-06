Рабочий погиб на птицефабрике «Башкирская», где обнаружен птичий грипп

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
На птицефабрике «Башкирская» в селе Авдон погиб рабочий. Как сообщают в гострудинспекции, трагедия случилась с 56-летним работником, отвечающий за ремонт оборудования.
3 апреля 2023 года разнорабочий пришёл на предприятие, где его попросили на ремонт яйцесборного транспортёра (конвейера). Вместе с напарником мужчина снял валы, цепи механизма. Затем коллега пошёл за болтами, чтобы установить новую «звёздочку» на конвейер вместо старого. Но когда он вернулся, увидел, что товарища намотало на ленточный механизм. Когда тело мужчины подняли, он был уже мёртв.
Оказалось, что перед тем, как уйти за болтами, напарник попросил оператора по сортировке яиц отключить оборудование из-за ремонта, что та и сделала. Но после технологического перерыва она перевела ленту на автоматический режим, думая, что слесаря сами разберутся — отключат яйцесбор, повесят табличку «Ремонт». Увы, сделано это не было — разсогласованность действий привела к трагедии.
Инспекция труда провела своё расследование несчастного случая. Выяснилось, что обслуживанием оборудования занимались работники не птицефабрики «Башкирской», а подрядной организации — ООО «Спецмастер». Отдав ремонт механизмов на откуп подрядчикам, руководство птицефабрики не удосужилось издать технологические регламенты на проведение ремонтных работ. В этих документах должны описываться последовательность действий, необходимые приспособления и инструменты, ответственные. В свою очередь, «Спецмастер» тоже не сделало ничего для предотвращения производственного травматизма — например, не провела обучение по охране труда.
Более того, выяснилось, что погибшего рабочего не должно было быть на птицефабрике! Как нам пояснили в трудовой инспекции, «Спецмастер» не успел составить списки работников и выдать пропуск для рабочего. Поэтому мужчине пришлось взять пропуск у брата, трудоустроенного в той же фирме.
В трудовой инспекции нам рассказали, что причина смерти — рассогласованность действий между двумя организациями, отсутствие контроля над работниками, неудовлетворительная организация производства.
Птицефабрика «Башкирская» с декабря прошлого года принадлежит ООО «Управление активами», являющейся частью группы компаний «Таврос». С 4 апреля (на следующий день после гибели рабочего) генеральным директором птицефабрики является Дяченко Сергей Александрович.
Руководителем ООО «Спецмастер» является Гимаева Райля Рифкатовна, она же — учредитель фирмы. Также ей принадлежит фирма «Элма Групп», занимающаяся «упаковыванием товара». В прошлом году выручка «Спецмастера» составила 130 млн рублей. Также в 2022 году там числилось 33 сотрудника.
Ранее мы приводили слова одного из бывших работников «Башкирской» — по его словам, «оборудование устаревшее, двигатели текут, инструментов не хватает». Нехватка персонала, сетовал наш собеседник, сказывалась и на превышенной нагрузке на персонал.
В ответ на вопрос о мерах, которые предпримет Гострудинспекция, нам ответили, что информация о произошедшем передана в следственные органы.