Экс-депутату из Башкирии продлили арест почти на 2 месяца

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Кирилл Бадиков, бывший депутат горсовета и глава группы компаний «Госстрой», останется в СИЗО до 3 октября. Так постановил Верховный суд Республики Башкортостан. До предъявления обвинения он уже год находился в застенках СИЗО-1 г. Уфы.
Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Объявление ему было предъявлено в марте этого года в связи с делом о строительстве ЖК «Московский» в Кировском районе Уфы. Речь идёт о сумме в более, чем 2,3 млрд рублей. При этом права дольщиков, с которыми заключались контракты, не выполнялись — они остались без домов. Права некоторых из них восстановлены благодаря Фонду развития территорий.
Кроме него, следствие ведётся в отношение его соучастников — главы компании «Башнафтатранс» и депутата Курултая Игоря Тюрина и финансового директора «Башнафтатранса» и «Госстрой-менеджмента» (учредителем которого является гражданин Бадиков) Павла Степанова.