Экс-депутату из Башкирии продлили арест почти на 2 месяца

Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Объявление ему было предъявлено в марте этого года в связи с делом о строительстве ЖК «Московский» в Кировском районе Уфы. Речь идёт о сумме в более, чем 2,3 млрд рублей. При этом права дольщиков, с которыми заключались контракты, не выполнялись — они остались без домов. Права некоторых из них восстановлены благодаря Фонду развития территорий.