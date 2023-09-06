mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Бывший депутат городского совета Уфы продолжит сидеть в СИЗО

Экс-депутату из Башкирии продлили арест почти на 2 месяца

6 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI

Бывший депутат городского совета Уфы продолжит сидеть в СИЗО

Верховный суд продлил арест известному коммерсанту

Кирилл Бадиков, бывший депутат горсовета и глава группы компаний «Госстрой», останется в СИЗО до 3 октября. Так постановил Верховный суд Республики Башкортостан. До предъявления обвинения он уже год находился в застенках СИЗО-1 г. Уфы.

Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Объявление ему было предъявлено в марте этого года в связи с делом о строительстве ЖК «Московский» в Кировском районе Уфы. Речь идёт о сумме в более, чем 2,3 млрд рублей. При этом права дольщиков, с которыми заключались контракты, не выполнялись — они остались без домов. Права некоторых из них восстановлены благодаря Фонду развития территорий.

Кроме него, следствие ведётся в отношение его соучастников — главы компании «Башнафтатранс» и депутата Курултая Игоря Тюрина и финансового директора «Башнафтатранса» и «Госстрой-менеджмента» (учредителем которого является гражданин Бадиков) Павла Степанова.

#Уфа#Мошенничество#Верховный суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Водителей Башкирии второй раз предупредили о взрывах на трассе М-5
Сегодня, 12:23
Рабочий погиб на птицефабрике «Башкирская», где обнаружен птичий грипп
Сегодня, 11:37
Известный путешественник раскрыл правду о соленом озере в Соль-Илецке
Сегодня, 09:33
Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти
Сегодня, 07:22
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей
13 июля, 10:21
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Вчера, 07:45