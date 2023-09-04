«Бумеранг»: что жители Башкирии думают о сорванном концерте Элвина Грея в Татарстане

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Пользователи социальных сетей высказались о сорванном концерте Элвина Грея в Альметьевске. Известный певец и советник главы РБ полагает, что на празднике его лично и группу не хотели видеть, так как изначальное планировавшееся часовое выступление сократили до получаса, а живой группе и вовсе запретили играть. За несколько минут до начала дали добро на полную программу концерта.
— Уезжаю из города с болью в сердце, — написал Элвин Грей.
В социальных сетях пользователи поспешили отреагировать на произошедшее, однако как зачастую бывает, мнения разделились: кто-то пишет певцу слова поддержки, а кто-то скорее злорадствует.
Так, Николай Б. пишет, что концерт Элвина Грея в тот день надо было и вовсе отменить, а Мавлет В. заявляет, что певец считает себе «не ниже Майкла Джексона».
Кроме того, многие также посчитали, что произошедшее — бумеранг за конфликт с Фердусом Тямаевым, а также с Башкирской домохозяйкой, которую 26 августа выпроводили с концерта Грея.
— А он думал, что сам только может сорвать другим? Тямаеву, например? Так оно, бумеранг, — пишет Асман А.
— Сначала понты, потом он заходит в помещение! — Мария Ш.
— Что дешевый пиар??? Клевета полнейшая! — Вита Г.
Между тем, некоторые разумно полагают, раз пригласили исполнителя выступить — нужно следовать договоренностям.
— Элвин Грей не спонтанно приехал выступать на концерт в столицу нефтяников, а его пригласили. Была какая-то договоренность, в итоге принимающая сторона грубо их нарушила. Может и певец где-то перегнул палку, — Володя Г.
В свою очередь Арсений С. советует Радику Юльякшину никого не слушать, а Дамир Б. и вовсе не понимает, что исполнитель мог сделать всем хейтерам в комментариях.
— Что он вам сделал, что вы такие все злющие, хороший, классный артист, — Дамир Б.
— А он мне нравится, с удовольствием слушаю и смотрю. А то никакого разнообразия. Кому не нравится — не смотрите и не слушайте — кто вас заставляет, — Милена М.
Напомним, что сам Элвин Грей в своих социальных сетях уже пообещал устроить большой благотворительный концерт в Альметьевске.