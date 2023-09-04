«Бумеранг»: что жители Башкирии думают о сорванном концерте Элвина Грея в Татарстане

Пользователи социальных сетей высказались о сорванном концерте Элвина Грея в Альметьевске. Известный певец и советник главы РБ полагает, что на празднике его лично и группу не хотели видеть, так как изначальное планировавшееся часовое выступление сократили до получаса, а живой группе и вовсе запретили играть. За несколько минут до начала дали добро на полную программу концерта.