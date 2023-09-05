СМИ: туриста из Башкирии, поисками которого занимался вертолет, обнаружили мертвым

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
О гибели пропавшего в Башкирии туриста сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, причина гибели мужчины пока неизвестна.
Mkset обратился в пресс-службу МЧС за подтверждением информации о гибели туриста. В ведомстве опровергли эти данные — на месте поисков находятся спасатели, которые ничего не могут сообщить из-за плохой связи.
Спасательные работы по поиску туриста, который участвовал в марафоне Русского географического общества, были начаты вчера, 4 сентября, после того, как он не вернулся с маршрута.
Волонтеры и кинологи регионального госкомитета по ЧС принимали участие в спасательных работах, а также был задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.
Напомним, поиски мужчины начались после обращения его супруги в службу спасения. После обращения в экстренную службу, на место были отправлены спасатели из Зонального поисково-спасательного отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. Однако при их прибытии на последнюю стоянку перед вершиной Ялангаса ничего не было обнаружено. В ходе поисков спасатели обнаружили темно-синий Nissan Qashqai, принадлежащий Янбулатову, на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Автомобиль был оставлен в 11 часов утра 3 сентября.