СМИ: туриста из Башкирии, поисками которого занимался вертолет, обнаружили мертвым

Напомним, поиски мужчины начались после обращения его супруги в службу спасения. После обращения в экстренную службу, на место были отправлены спасатели из Зонального поисково-спасательного отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. Однако при их прибытии на последнюю стоянку перед вершиной Ялангаса ничего не было обнаружено. В ходе поисков спасатели обнаружили темно-синий Nissan Qashqai, принадлежащий Янбулатову, на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Автомобиль был оставлен в 11 часов утра 3 сентября.