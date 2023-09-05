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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

СМИ: туриста из Башкирии, поисками которого занимался вертолет, обнаружили мертвым

СМИ: туриста из Башкирии, поисками которого занимался вертолет, обнаружили мертвым

5 сентября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Также на странице группы «ЛизаАлерт» в соцсетях местные жители рассказывают, что мужчина якобы упал со скалы, однако официального подтверждения гибели туриста на данный момент нет

О гибели пропавшего в Башкирии туриста сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, причина гибели мужчины пока неизвестна.

Mkset обратился в пресс-службу МЧС за подтверждением информации о гибели туриста. В ведомстве опровергли эти данные — на месте поисков находятся спасатели, которые ничего не могут сообщить из-за плохой связи.

Спасательные работы по поиску туриста, который участвовал в марафоне Русского географического общества, были начаты вчера, 4 сентября, после того, как он не вернулся с маршрута.

Волонтеры и кинологи регионального госкомитета по ЧС принимали участие в спасательных работах, а также был задействован пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Напомним, поиски мужчины начались после обращения его супруги в службу спасения. После обращения в экстренную службу, на место были отправлены спасатели из Зонального поисково-спасательного отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. Однако при их прибытии на последнюю стоянку перед вершиной Ялангаса ничего не было обнаружено. В ходе поисков спасатели обнаружили темно-синий Nissan Qashqai, принадлежащий Янбулатову, на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Автомобиль был оставлен в 11 часов утра 3 сентября.

#Происшествия#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Гибель людей#Виалина Ахсанова
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