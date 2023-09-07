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Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии

Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии

7 сентября 2023, 06:55
Фото: БРГИ № 3 // vk.com
Торжественное открытие мемориала состоялось в среду, 6 сентября, в Кумертау. В этот день певцу могло бы исполниться 50 лет.

Табличку установили на здании гимназии-интерната №3 им. Муртазы Рахимова. Здесь Юрий обучался целых два года. Разве что, тогда учреждение ещё носило название школы-интерната №2 им. Гагарина.

Как рассказал руководитель учебного заведения, инициаторами идеи об установке мемориала участнику «Ласкового мая» стали его московские фанаты. Интернат поддержал это предложение.
Памятную табличку изготовили мастера из Красноярска на вложения фанатов артиста.

Ранее Mkset писал, что на Троекуровском кладбище в Москве, где похоронен прах певца, вчера состоялось открытие памятника, которое посетили жена и дети Шатунова.

#Общество#Анна Савельева#Ласковый май#Юрий Шатунов#Мемориальная доска#Гимназия-интернат
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