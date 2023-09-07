Мемориальную доску в память о Юрии Шатунове установили в Башкирии

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Табличку установили на здании гимназии-интерната №3 им. Муртазы Рахимова. Здесь Юрий обучался целых два года. Разве что, тогда учреждение ещё носило название школы-интерната №2 им. Гагарина.
Как рассказал руководитель учебного заведения, инициаторами идеи об установке мемориала участнику «Ласкового мая» стали его московские фанаты. Интернат поддержал это предложение.
Памятную табличку изготовили мастера из Красноярска на вложения фанатов артиста.
Ранее Mkset писал, что на Троекуровском кладбище в Москве, где похоронен прах певца, вчера состоялось открытие памятника, которое посетили жена и дети Шатунова.