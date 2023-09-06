Новая головная боль: как Башкирия ощущает кадровый голод и чем это может закончиться

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
О дефиците рабочей силы чиновники говорят на оперативках каждую неделю. Вакансий — хоть отбавляй, ими кишат сервисы по поиску работу. Тем временем Башкирия бьёт рекорды по низкой безработице. Так, в период с марта по май этого года уровень безработицы в республике составлял 2,3%, или 44,1 тысячи человек. Судя по статистике, за год она упала на 1,8%. По обновлённым данным Башстата, в апреле–июне безработными являются 2,4% населения.
Но отражает ли статистика реальное положение дел? Mkset изучил, какие возможности и риски таит кадровый голод для работников, работодателей и экономики в целом. А также узнал, почему работодатели и чиновники лукавят, жалуясь на дефицит кадров.
Год назад сложно было предсказать, как экономика переживёт «структурную трансформацию», когда из России уходили многие иностранные компании, а местные предприятия, завязанные на международный рынок, рисковали остаться без поставок и контрактов. Предполагали, что цунами на рынке труда захлестнёт большинство регионов страны, а число безработных может вырасти до 2 млн человек.
Тогда правительство стало экстренно принимать меры для спасения от хаоса. Активно начало работать и министерство труда в Башкирии. Так, минтруд анонсировал целую программу поддержки рынка труда: временное трудоустройство работников из организаций, останавливающих деятельность; общественные работы (строительство дорог, покраска заборов, сельскохозяйственные работы); профессиональное и дополнительное обучение для работников, которые находились под риском сокращений. На мероприятия планировалось выделить 895 млн рублей.
И эти меры дали свой эффект! Массовых сокращений не произошло, не оказалось тысяч работоспособных людей без средств к существованию. До конца 2022 года ситуация оставалась стабильной, а в начале этого завопили уже работодатели — «у нас некому работать!».
Оказалось, что бизнесменам в Башкирии не хватает машинистов, операторов, водителей, фрезеровщиков, токарей, слесарей и наладчиков. Спрос на работников начал расти во многих отраслях. Так, фирмы, занимающиеся добычей полезных ископаемых, увеличили число вакансий с 8177 до 13367. В сельском хозяйстве спрос на рабочих вырос на 23%, а в обрабатывающей промышленности — на 18%. По данным Росстата, в июле этого года работодателям нужны были 53 179 человек (год назад — 44 681). О проблеме заговорил и глава Башкирии.
О нехватке кадров трубят в больших организациях. Например, в ОДК-УМПО, крупнейшем производителе авиационных двигателей, не хватает 3 321 работника — и это рекорд среди предприятий Башкирии. По всей республике количество вакансий с начала года увеличилось на 9 тысяч — с 42,5 тысячи в начале года до почти 52 тысяч на сегодняшний день, рассказали в министерстве труда республики.
Отвечая на наш вопрос о причинах дефицита кадров, в министерстве труда Башкирии стали перечислять меры поддержки занятости и приводить статистику, которая повлияла на рынок труда. Оказывается, удалось временно трудоустроить 6,3 тысячи человек, а в общественных работах поучаствовали 2,7 тысячи жителей Башкирии. Затем предприятия, выполняющие оборонный заказ, взяли на обучение 879 работников. Ну и напоследок — 560 работодателей взяли на работу 2200 молодых соискателей из числа детей-сирот, граждан с инвалидностью, выпускников колледжей.
Неужели такая ситуация — достижение одного ведомства? Учитывая, что дефицит работников касается не только Башкирии, стоит задуматься о более общих причинах.
Демографическая ситуация, частичная мобилизация, контракты с Минобороны и выехавшие за пределы страны — основные предпосылки кадрового голода, предполагает Рустем Ахунов, доктор экономических наук, заслуженный экономист Башкирии.
По словам экономиста, снижение численности потенциальной рабочей силы и «беспрецедентно низкий уровень безработицы» свидетельствуют о напряжённости на рынке труда.
— Главным образом напряженность на рынке труда связана с ограничениями со стороны предложения труда.
В подтверждение он приводит статистику. Потенциальная рабочая сила — это люди, заинтересованные наниматься за зарплату или получать прибыль, но не готовые активно искать работу или приступать к ней. Оказывается, по данным Росстата, численность таких людей упала более чем в 3 раза - с 84,5 тысячи человек в 2010 году до 26,5 тысячи в 2022. Наибольшее падение зафиксировано за последние три года — почти на 30 тысяч человек.
Говоря о причинах, Рустем Ахунов начал с демографии. Её влияние на рынок труда описывается процессами, происходящими и в большинстве других регионов России — падением численности рабочей силы. По данным Башстата, с 2018 по 2022 год она упала на 3,9% — на 37,5 тысяч человек. В статистике рабочая сила — это экономически активное население, люди, предлагающие свою рабочую силу для производства товаров и услуг. В эту категорию входят как занятые, так и безработные. В прошлом году она составила 1 млн 917 тысяч 800 человек в республике.
Одна из возможных причин безработицы, по мнению Ахунова, — отбытие мужчин из Башкирии в зону СВО по частичной мобилизации, а также по контракту и в качестве добровольцев.
Эксперт называет еще одну важную предпосылку дефицита кадров — релокацию трудоспособного населения из Башкирии в другие страны и регионы. По данным государственной статистики (ЕМИСС — Единая межведомственная информационно-статистическая система — прим.ред.), за 5 месяцев 2023 года в другие страны уехали 3873 человека. За прошлый год, как подсчитал Росстат, — 13613 человек. Для сравнения экономист привёл цифры прошлых лет: 3414 человек за весь 2021 год, 7429 — за 2020 год. А ведь кроме уезжающих из страны есть те, кто ищет лучшей доли в других регионах — в Москве и Питере, в Татарстане, а также в Тюменской области (работа вахтовым методом).
— Количество так называемых внутренних мигрантов из Башкортостана выросло в последнее десятилетие, что также оказывает дополнительное давление на рынок труда региона.
В 2022 году, по данным Минтруда РБ, порядка 160 тысяч выходцев из Башкирии работали вахтовым методом в других субъектах.
Объективность процесса частично подтверждают и власти. Например, число безработных уменьшается, потому что всё больше людей отказываются работать на какого-либо работодателя и становятся самозанятыми. С начала этого года число таких людей в Башкирии выросло на четверть, до 158,1 тысячи человек. Их суммарный активный доход вырос в полтора раза, до 9,2 млрд рублей. При этом надо понимать, что самозанятыми зачастую становятся обычные работники, но не оформленные по трудовому договору — таксисты, курьеры, парикмахеры.
Также нельзя забывать и о том, что часть работников хоть и не являются безработными, но вынуждены находиться на простое или трудиться в режиме неполного рабочего времени. К последним в апреле–июне 2023 года относилось, например, 14,8 тысяч человек (1,9% от численности работников). Почти две тысячи работников находились в простое из-за работодателя или по причинам, не зависящим ни от начальства, ни от рабочих. Всего в режиме неполной занятости работало 85,7 тысяч человек.
Низкая безработица имеет двоякий эффект. С одной стороны, снимается социальная напряжённость, растут доходы граждан, успокаивается криминальная обстановка. У людей появляются сбережения, которые они могут вкладывать, например, в недвижимость. Также растут доходы тех предприятий малого бизнеса, где не требуется много работников — люди несут свои деньги на потребление нужных товаров и услуг. Высокая занятость позволяет быть спокойным в том отношении, что у людей меньше поводов для недовольства.
Ещё один фактор — повышается роль работников на предприятиях, труд усиливается перед капиталом. Это значит, что работодатели должны улучшать условия труда не только для привлечения рабочих. Идти навстречу требованиям персонала придётся и для того, чтобы не ушли старые, особенно опытные специалисты, которых сложно заменить. Кроме таких базовых условий, как уровень зарплат (которые уже вынуждены поднимать 73% работодателей), придётся улучшать рабочие места — делать их более безопасными, комфортными, вводить социальное обеспечение, а также делать более приемлемым график работы.
Косвенный эффект текущего положения — автоматизация производства. Бизнесу придётся перестраиваться в новых условиях, вводить новые технологии, не требующие большого количества рабочих. Примеры этого мы можем наблюдать уже сейчас. Например, появляются кассы самообслуживания в супермаркетах. На предприятиях многофункциональные обрабатывающие центры заменяют, например, фрезерные и токарные станки. Некоторые компании вводят испытательные прототипы роботов-курьеров и роботов-такси.
С другой стороны, будут иметься и негативные последствия для рыночной экономики, считает экономист. По его мнению, дисбаланс в спросе и предложении рабочей силы может привести к «перегреву» рынка труда — вместо конкуренции между рабочими возникает конкуренция между работодателями. Из-за нехватки персонала производителям становится сложнее осуществлять проекты, выполнять заказы, предоставлять товары и услуги.
Если производительность труда не будет поспевать за зарплатами, может возникнуть риск инфляции. Особенно это может сказаться в случае, если значительная часть рабочей силы занята непроизводительным трудом или трудом, который не приводит к наполнению рынка товарами и услугами.
Затем предприниматели, не заинтересованные во внедрении достижений научно-технического прогресса, могут обойти кадровый голод простым способом — замещением дешёвой рабочей силой из стран ближнего зарубежья. Это признают и в министерстве труда республики.
— Проблему несоответствия спроса и предложения на рабочую силу частично помогают решить иностранные работники.
Эксперты говорят, что текущая ситуация является нонсенсом для современной российской истории. Страх безработицы у трудящегося населения сменяется погоней работодателей за работниками. Вероятно, бизнес будет перестраиваться — предлагать лучшие условия, повышать зарплаты или менять структуру предприятий. Очевидно, поменяется поведение и экономически активного населения — теперь людям есть из чего выбирать, что может способствовать перетоку рабочей силы из одних сфер, не отвечающих запросам работников, в другие, готовые предоставлять лучшие условия, а также более активно отстаивать свои интересы. В Башкирии, как и по стране, капитал, скорее всего, вынужден будет делать уступки труду.