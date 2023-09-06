Новая головная боль: как Башкирия ощущает кадровый голод и чем это может закончиться

Эксперт называет еще одну важную предпосылку дефицита кадров — релокацию трудоспособного населения из Башкирии в другие страны и регионы. По данным государственной статистики (ЕМИСС — Единая межведомственная информационно-статистическая система — прим.ред.), за 5 месяцев 2023 года в другие страны уехали 3873 человека. За прошлый год, как подсчитал Росстат, — 13613 человек. Для сравнения экономист привёл цифры прошлых лет: 3414 человек за весь 2021 год, 7429 — за 2020 год. А ведь кроме уезжающих из страны есть те, кто ищет лучшей доли в других регионах — в Москве и Питере, в Татарстане, а также в Тюменской области (работа вахтовым методом).