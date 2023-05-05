mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов

5 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI

Светская львица Машко может получить без торгов землю на озере Глубоком в Уфе

К такому решению пришли в рамках очередного заседания «Инвестчаса» 4 мая.

На прошедшем в четверг 4 мая «Инвестчасе» обсуждалось множество проектов. Mkset уже сообщал о том, что обсуждалась судьба Набережной реки Белой, там в скором времени могут появиться термальные и ресторанные комплексы и центр уличного баскетбола.

«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
Узнать подробнее

Однако не менее важная инвестиционная история проекта создания круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort на страницы релиза с Инвестчаса не попала, а информацию о ней разместила уже Корпорация развития республики Башкортостан.

Так, проект уникального парка отдыха с этно-деревней и российским центром иппо- и апитерапии рядом с городом Millennium Park Resort от Евгении Машко получил статус масштабного, а значит компания «Созвездие первых» может получить землю без торгов. Проект должны начать реализовывать в нынешнем году и продолжить в следующем.

Напомним, в самом начале нынешнего года стало известно о том, что компания «Созвездие первых» хочет создать уникальный проект с этно-деревней и центрами апи и иппотерапии. Место для создания места отдыха с рестораном и выставочным залом удивила местных жителей. Millennium Park Resort хотят создать на Демском карьере или же озере Глубоком, который входит в десятку официальных пляжей Уфы. Известие вызвало у жителей района бурю негодования, однако сама Евгения Машко корреспонденту Mkset сообщила, что никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно.

Читайте также:
Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха
«Ищу карликов»: жители Башкирии осудили светскую львицу Машко, посчитав ее неэтичной
Узнать подробнее
#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам
Сегодня, 11:15
«Все разбомбили махом»: житель Башкирии показал, как разворотили площадь Победы
Сегодня, 06:08
Башкирию на майские праздники накроет шторм из дождей и гроз
Сегодня, 05:39
«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе
Сегодня, 12:47
«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы
Сегодня, 09:43