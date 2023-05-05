«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
На прошедшем в четверг 4 мая «Инвестчасе» обсуждалось множество проектов. Mkset уже сообщал о том, что обсуждалась судьба Набережной реки Белой, там в скором времени могут появиться термальные и ресторанные комплексы и центр уличного баскетбола.
Однако не менее важная инвестиционная история проекта создания круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort на страницы релиза с Инвестчаса не попала, а информацию о ней разместила уже Корпорация развития республики Башкортостан.
Так, проект уникального парка отдыха с этно-деревней и российским центром иппо- и апитерапии рядом с городом Millennium Park Resort от Евгении Машко получил статус масштабного, а значит компания «Созвездие первых» может получить землю без торгов. Проект должны начать реализовывать в нынешнем году и продолжить в следующем.
Напомним, в самом начале нынешнего года стало известно о том, что компания «Созвездие первых» хочет создать уникальный проект с этно-деревней и центрами апи и иппотерапии. Место для создания места отдыха с рестораном и выставочным залом удивила местных жителей. Millennium Park Resort хотят создать на Демском карьере или же озере Глубоком, который входит в десятку официальных пляжей Уфы. Известие вызвало у жителей района бурю негодования, однако сама Евгения Машко корреспонденту Mkset сообщила, что никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно.