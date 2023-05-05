«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов

Напомним, в самом начале нынешнего года стало известно о том, что компания «Созвездие первых» хочет создать уникальный проект с этно-деревней и центрами апи и иппотерапии. Место для создания места отдыха с рестораном и выставочным залом удивила местных жителей. Millennium Park Resort хотят создать на Демском карьере или же озере Глубоком, который входит в десятку официальных пляжей Уфы. Известие вызвало у жителей района бурю негодования, однако сама Евгения Машко корреспонденту Mkset сообщила, что никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно.