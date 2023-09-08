«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента

Ранее мы сообщали, что педагога, который попал в данный скандал, предположительно зовут Эльмира С. и преподает она студентам историю и обществознание. О себе женщина пишет, что основной девиз её жизни: «знания подобны деньгам: чем больше их имеешь, тем больше хочется их иметь». По её словам, сначала она окончила истфак, а затем Башкирскую академию госслужбы и управления, после чего работала юристом.