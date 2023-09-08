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«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента

«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента

8 сентября 2023, 05:48
Фото: Уфимский автотранспортный колледж (УАТК)// VK.com
В социальных сетях скандал в автотранспортном колледже Уфы вызвал бурные обсуждения. Многие защищают студента, а кто-то — преподавателя, попутно негодуя на вседозволенность детей.

Накануне, 7 сентября, в соцсетях и мессенджерах появилось видео, как преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа обмотала студента скотчем за неправильный ответ. Женщину уже отстранили от работы, а Минобразования тем временем проводит проверку.

Между тем, видеозапись произошедшего на паре в колледже вызвала множество недовольств, предметом которых стала как сама преподавательница, так и нерадивая молодёжь.

Многие пользователи социальных сетей рационально заявляют, что преподаватель «не имеет право поднимать руку на ребенка» вне зависимости от того, кто начал конфликт.

— Учитель в любом случае при чём. Чему может научить человек, который конфликт с ребенком решает силой? И да, дети бывают разные, но можно выгнать из класса, вызвать родителей и ещё миллион способов найти управу, — пишет Вероника.

По ее мнению, за подобное действие преподавательницу «нужно уволить и к детям не подпускать».

— Любые конфликты нужно решать цивилизованно (отстранить от обучения, доложить классному руководителю и завотделением и т. д.). А так мы видим только административное правонарушение. А если бы он задохнулся (в самом неприятном исходе), — Вячеслав К.

Лера П. в свою очередь также возмущена тем, что преподавательница позволила себе подобное в отношении ученика.

— Люди, которые говорят, что ей пришлось, довели… Вы слышите, как спокойно она разговаривает? Кто она такая, раз позволяет себе такое? И вообще с каких пор преподавателям разрешили использовать физическую силу или издевательства к студентам? А что если и студенты начнут руки распускать? Порой неадекватных преподавателей в учебных заведениях больше, чем достаточно, — считает она.

Юрий Ш. соглашается с тем, что молодежь «не подарок», однако если с нервами проблема, он считает, что лучше сидеть дома.

То, что нервы учителей не выдерживают, пишет и Альбина Ф., отмечая, что преподавательница «одна на весь класс, а дети сложные и злые», которым лишь бы насмехаться на пожилыми.

— Раньше нас дубасили и мы не жаловались, и телефона не было, — рассказывает свой опыт Альбина Ф.

Проблема отцов и детей, когда и те, и другие не понимают друг друга, отчетливо прослеживается в данной ситуации. В частности, Ольга пишет, что «сейчас молодежь не управляемая», Индира Р. считает детей невоспитанными, Артур Р. полает, что детям многое позволено.

— Наверное, довёл… Разберитесь… Может, учитель и не причём, — пишет Вера.

Елена полагает, что преподавательницу однозначно довели, так как «она же не кричит, не орет». Действительно, по видеозаписи можно понять, что голос преподавательница сильно не повышала, а вместо этого она обматывала голову студента красной лентой.

— Когда сам учился там в начале нулевых — многих студентов убить было мало)) колледж колоритный, 95% учащихся — парни в периоде полового созревания. Это вам не «педагогический», — пишет Сергей.

Ранее мы сообщали, что педагога, который попал в данный скандал, предположительно зовут Эльмира С. и преподает она студентам историю и обществознание. О себе женщина пишет, что основной девиз её жизни: «знания подобны деньгам: чем больше их имеешь, тем больше хочется их иметь». По её словам, сначала она окончила истфак, а затем Башкирскую академию госслужбы и управления, после чего работала юристом.

Ювелир слова и эксперт: что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе
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#Общество#Элина Сайфранова#Конфликт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Профессиональное образование#Буллинг
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