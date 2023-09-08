18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии

Таким образом, ремонтные работы были проведены с грубыми нарушениями требований государственных стандартов. Это, в свою очередь, привело к возникновению дефектов и недостатков, устранение которых возможно только путем демонтажа и устройства дорожного полотна вновь. При этом в целях оплаты работ обвиняемые способствовали выделению из бюджета республики денежных средств и формальному проведению торгов.