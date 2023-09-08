mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Министр туризма и замглавы минтранса Башкирии предстанут перед судом

18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии

8 сентября 2023, 10:57
Фото: Рустем Афзалов// Telegram

Министр туризма и замглавы минтранса Башкирии предстанут перед судом

По версии следствия, они без конкурса и с формально проведенными торгами организовали ремонт дороги на сумму более 9 млн рублей, а также ремонт и асфальтирование участка дороги Сибай —Туяляс на сумму 9,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии

Так, перед судом предстанут действующий министр туризма Башкирии Рустем Афзалов и первый замглавы регионального минтранса Виктор Жульков. Им предъявлены обвинения в превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

По версии следствия, обвиняемые без проведения конкурсных процедур в сентябре 2021 г. незаконно организовали выполнение коммерческой организацией работ по ремонту дороги на улице Горького в Сибае на сумму свыше 9 млн рублей. Отмечается, что глава администрации не обеспечил соответствующий строительный контроль за ходом и результатами работ.

Таким образом, ремонтные работы были проведены с грубыми нарушениями требований государственных стандартов. Это, в свою очередь, привело к возникновению дефектов и недостатков, устранение которых возможно только путем демонтажа и устройства дорожного полотна вновь. При этом в целях оплаты работ обвиняемые способствовали выделению из бюджета республики денежных средств и формальному проведению торгов.

Кроме того, служащими также без проведения конкурсных процедур, незаконно организовано выполнение в мае–июне 2022 г. работ по ремонту и асфальтированию участка дороги «Сибай-Туяляс» на сумму 9,3 млн рублей. Расследование уголовного дела велось Главным следственным управлением МВД по РБ.

#Общество#Происшествия#Прокуратура#Суд#Прокуратура Башкирии#Чиновники#Новости Башкирии#Нарушение законодательства#Азамат Нухов
Подпишитесь
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55