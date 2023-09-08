18,3 млн рублей: двое крупных чиновников предстанут перед судом в Башкирии

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Так, перед судом предстанут действующий министр туризма Башкирии Рустем Афзалов и первый замглавы регионального минтранса Виктор Жульков. Им предъявлены обвинения в превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.
По версии следствия, обвиняемые без проведения конкурсных процедур в сентябре 2021 г. незаконно организовали выполнение коммерческой организацией работ по ремонту дороги на улице Горького в Сибае на сумму свыше 9 млн рублей. Отмечается, что глава администрации не обеспечил соответствующий строительный контроль за ходом и результатами работ.
Таким образом, ремонтные работы были проведены с грубыми нарушениями требований государственных стандартов. Это, в свою очередь, привело к возникновению дефектов и недостатков, устранение которых возможно только путем демонтажа и устройства дорожного полотна вновь. При этом в целях оплаты работ обвиняемые способствовали выделению из бюджета республики денежных средств и формальному проведению торгов.
Кроме того, служащими также без проведения конкурсных процедур, незаконно организовано выполнение в мае–июне 2022 г. работ по ремонту и асфальтированию участка дороги «Сибай-Туяляс» на сумму 9,3 млн рублей. Расследование уголовного дела велось Главным следственным управлением МВД по РБ.