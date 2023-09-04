Трехлетняя девочка обнаружена мертвой в доме в Башкирии: новые подробности трагедии

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Как сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на момент трагедии дома находились родители и сестра погибшей малышки. Вместе с мамой старшая счищала перья с гусей, поэтому никто из них не заметил, как маленькая девочка добралась до небезопасной «игрушки».
Исполняющий обязанности председателя также указал на то, что семья благополучная и ранее за родителями не было замечено нарушений.
Глава региона выразил свои соболезнования отцу и матери погибшего ребёнка.
Напоминаем, что пожар произошёл днём 3 сентября. Оставшаяся без присмотра девочка решил поиграться с газовой горелкой, вследствие чего началось возгорание: пламя охватило сначала лежащее во дворе сено, а после и ближайшие здания.