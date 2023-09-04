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Трехлетняя девочка обнаружена мертвой в доме в Башкирии: новые подробности трагедии

Трехлетняя девочка обнаружена мертвой в доме в Башкирии: новые подробности трагедии

4 сентября 2023, 10:38
Фото: Анна Григорьева / 1MI
Госкомитет по ЧС сообщил, что в день пожара вся семья находилась в доме.

Как сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на момент трагедии дома находились родители и сестра погибшей малышки. Вместе с мамой старшая счищала перья с гусей, поэтому никто из них не заметил, как маленькая девочка добралась до небезопасной «игрушки».

Исполняющий обязанности председателя также указал на то, что семья благополучная и ранее за родителями не было замечено нарушений.

Глава региона выразил свои соболезнования отцу и матери погибшего ребёнка.

Напоминаем, что пожар произошёл днём 3 сентября. Оставшаяся без присмотра девочка решил поиграться с газовой горелкой, вследствие чего началось возгорание: пламя охватило сначала лежащее во дворе сено, а после и ближайшие здания.

#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Трагедия#Анна Савельева#Госкомитет#Возгорание
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