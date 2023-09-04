Трехлетняя девочка обнаружена мертвой в доме в Башкирии: новые подробности трагедии

Как сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на момент трагедии дома находились родители и сестра погибшей малышки. Вместе с мамой старшая счищала перья с гусей, поэтому никто из них не заметил, как маленькая девочка добралась до небезопасной «игрушки».