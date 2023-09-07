Шамеле номер 5, Барби и скидки: как выглядит «Меркурий» в Уфе спустя год после пожара

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
9 сентября 2022 года произошел крупный пожар в уфимском торговом центре «Меркурий». Тогда ему присвоили третий ранг сложности — один из самых опасных. Площадь горения составила 5,4 тыс. кв. м. Пламенем были охвачены крыша здания, второй и третий этажи. К счастью, тогда обошлось без пострадавших, если не учесть десятки продавцов, навсегда потерявших свой товар и выручку.
Мы отправились в знаменитый ТЦ в полдень в будний день. Первое, на что обращаешь внимание, — здесь действительно довольно людно. Торговые шатры с мясом, нижним бельем, домашними платьями, тапочками, халатами, пластмассовой домашней утварью и саженцами расположились прямо у центрального входа в торговый центр. Который, кстати, оказался опечатан. Но мы вернемся сюда позже. Теперь вход в «Меркурий», к слову, именуемый не иначе как торгово-гостиничный комплекс, — это небольшая дверь возле автобусной остановки.
Поднимаемся на второй этаж (на первом ничего нет, все закрыто) — пустынно, неухоженно. Видим мусор и грязную раковину — вероятно, для персонала. Наконец, слышим музыку и голоса людей — в небольшом барбершопе общаются мужчины — парикмахер и его клиент.
Рядом продают шубы, пальто, куртки. Но мое внимание привлекают позолоченные флаконы духов на стеклянных витринах: Dior, Сhanel, Kenzo.
— Масляные духи, девушка! Держатся двое суток! 3 мл — всего 450 рублей! Аромат при вас соберу, вам понравится, держаться будет долго! , — уверяет молодой человек за прилавком.
— И что, берут охотно? — интересуемся мы.
— Ну тогда бы мы не стояли здесь четыре года. Вот смотрите. Эти духи рекламирует Джонни Депп — Dior Sauvage. А есть и другие. Вам какие надо?
Отвечаю, что, может быть, как-нибудь потом.
Из полезного — фреш маркет. Ассортимент привычный — орехи, зелень, фрукты и овощи, деликатесы. Вдруг вижу нечто похожее на драгоценный камень. Это навот — среднеазиатская сладость, которую вместо сахара кладут в чай. Надпись у ярко-желтого «камня» говорит мне о том, что он придает силу и энергию и помогает при расстройстве желудка. Килограмм навота стоит 400 рублей.
У открытого киоска с игрушками замечаю любимца детей — улыбающегося «страшилу» Хагги Вагги, которого начали массово снимать с продажи в российских магазинах еще в конце прошлого года после исследования Роскачества — потому что в нем неожиданно нашли фенол.
Продолжаем прогулку на втором этаже. Здесь удобно расположились магазин парфюмерии и косметики, гипермаркет цифровой и бытовой техники, ювелирный бутик, а также популярная сеть фастфуда — все как и до пожара.
Обращаю внимание на торговый автомат с подвешенными мишками — к животу каждой плюшевой игрушки прикреплены несколько тысячных купюр. Пытаюсь прикинуть, сколько там на самом деле денег. Неужели 5 тысяч? Попытать удачу можно за 50 рублей.
Идем дальше. У эскалатора видим популярный в Уфе книжный. На одной из полок на видном месте книга главы Минобороны РФ Сергея Шойгу — почитать его «сибирские рассказы о простых работягах» можно за 700 рублей.
Здесь также все изданные романы Айгиза Баймухаметова (как на русском, так и на башкирском), произведения башкирской писательницы Гульнур Якуповой и других, а также красивая иллюстрированная книга татарских сказок «В стране смельчаков» на русском языке.
Рядом — культовый роман-антиутопия Оруэлла «1984». Согласно данным Российской книжной палаты, это один из самых издаваемых в нашей стране романов за последние четыре года.
На третьем этаже ТЦ — кинотеатр. Висит плакат о старте показа фильма «Барби» — с 16 сентября, а также голливудского триллера «Искусство по понятиям» с Умой Турман — с 14 сентября. Безлюдно. Все-таки не выходной.
Традиционно у кинотеатра есть фудкорт — пиццерия и халяль-кафе с сытной восточной кухней. Обнаруживаем, что последняя пользуется большей популярностью. Посетители заказывают лагман, самсу и плов. Здесь же едят и сотрудники.
В паре метров от кожаных диванчиков — распродажа польских блузок за 500 рублей и спортивная одежда от тысячи.
Идем дальше. Норковые шубы из Пятигорска и Москвы — по акции и распродаже, в кредит и рассрочку. Меня приглашают примерить новинки, которые «мне точно подойдут». Вежливо отказываемся. Но продавцы и не настаивают.
Спускаемся на первый этаж. Обращаем внимание, что прямо рядом с мясным прилавком здесь поставили пункт записи добровольцев на контрактную службу в армию. Шторка в кабинке с надписью «Пришло твое время!» закрыта, людей рядом и очередей не наблюдается.
А мы тем временем решаем познакомиться с гостиницей. Да, все это время она работает и принимает гостей. Итак, 35 номеров от трех тысяч рублей за сутки. 12 (!) этажей. На последнем из окон можно увидеть Белую. Можно снять и люкс — за 8300 или поскромнее хостел за 1100 рублей в сутки.
Решаем обойти огромное здание. Замечаем у входа молодых парней, активно предлагающих духи известных брендов, покинувших нашу страну в связи с санкциями. На крошечном столике прямо у жареных пирожков стоят исковерканные надписи подделок — Coog Chinela вместо Coco Chanel, Locoscte вместо Lacoste.
— Девушка, 500 рублей! Из Москвы привезли! , — подходит ко мне улыбающийся молодой человек.
— Почему так дешево? И что вообще с названиями? Что ж так много ошибок? , — улыбаюсь и недоумеваю я.
— Ну, вы же знаете, оригиналы дорого стоят, а это у нас хорошие копии. Люди, между прочим, берут! , — пытаются войти в доверие продавцы.
Оглядываюсь и смотрю на «Меркурий». Все же он производит двоякое впечатление. С одной стороны, видно, что от пожара это место кое-как оправилось, торговля как-то идет, даже несмотря на то, что многие помещения до сих пор закрыты, а входы запечатаны. Здесь в принципе можно провести досуг, встретиться с друзьями, но место в целом ветшает — неухоженно и некомфортно. То и дело нарываешься на грубо раскиданные металлические конструкции. На минуту задумываешься — а что было бы, если бы починили лестницу, поставили скамейки и столики, убрали мусор и яркую, режущую глаза, рекламу, информационный шум, открыли пару симпатичных кофеен и сложили палатки с пластиковой дешевкой?