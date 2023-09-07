Шамеле номер 5, Барби и скидки: как выглядит «Меркурий» в Уфе спустя год после пожара

Мы отправились в знаменитый ТЦ в полдень в будний день. Первое, на что обращаешь внимание, — здесь действительно довольно людно. Торговые шатры с мясом, нижним бельем, домашними платьями, тапочками, халатами, пластмассовой домашней утварью и саженцами расположились прямо у центрального входа в торговый центр. Который, кстати, оказался опечатан. Но мы вернемся сюда позже. Теперь вход в «Меркурий», к слову, именуемый не иначе как торгово-гостиничный комплекс, — это небольшая дверь возле автобусной остановки.