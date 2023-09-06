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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Москве установили памятник певцу из Башкирии

В Москве установили памятник певцу из Башкирии

6 сентября 2023, 10:01
Фото: Игорь Харитонов / Аргументы и Факты
Накануне памятник установили на Троекуровском кладбище, а сегодня утром состоялось его торжественное открытие.

Сегодня, 6 сентября, участнику музыкального состава «Ласковый май» должно было исполниться 50 лет, однако в июне прошедшего года жизнь солиста трагически оборвалась из-за инфаркта.

Певец родился и вырос в Башкортостане. Его детство прошло, по большей части, в населённом пункте Старая Отрада Куюргазинского района республики, а вот родился он в Кумертау.

Сегодняшним утром у его могилы собрались более сотни человек, среди которых — жена и дети Шатунова.

#Общество#Памятник#Москва#Юбилей#Кумертау#Анна Савельева#Троекуровское кладбище#Ласковый май#Старая Отрада#Куюргазинский район
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