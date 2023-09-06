В Москве установили памятник певцу из Башкирии

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Сегодня, 6 сентября, участнику музыкального состава «Ласковый май» должно было исполниться 50 лет, однако в июне прошедшего года жизнь солиста трагически оборвалась из-за инфаркта.
Певец родился и вырос в Башкортостане. Его детство прошло, по большей части, в населённом пункте Старая Отрада Куюргазинского района республики, а вот родился он в Кумертау.
Сегодняшним утром у его могилы собрались более сотни человек, среди которых — жена и дети Шатунова.