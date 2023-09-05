В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Поиски 43-летнего туриста, пропавшего днем ранее, 4 сентября, на горе Янгалас в Белорецком районе завершены. Его тело обнаружили неподалеку от старой дороги, ведущей на гору. Известно, что он принимал участие в в марафоне Русского географического общества.
Поиски вели спасатели Госкомитета РБ по ЧС, волонтеры и кинологи. Помимо этого к поимкам мужчины, не вернувшегося с маршрута, был привлечен экипаж пожарно-спасательного вертолета Ка-32. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, поиски мужчины начались после обращения его супруги в службу спасения. На место прибыли сотрудники экстренных служб. В ходе поисков спасатели обнаружили темно-синий Nissan Qashqai, принадлежащий Янбулатову, на базе «Малиновая» в поселке Отнурок.