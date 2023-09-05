В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах

Поиски 43-летнего туриста, пропавшего днем ранее, 4 сентября, на горе Янгалас в Белорецком районе завершены. Его тело обнаружили неподалеку от старой дороги, ведущей на гору. Известно, что он принимал участие в в марафоне Русского географического общества.