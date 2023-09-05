Эвакуация школы в Уфе: первые подробности

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Утром поступило сообщение о минировании здания на электронную почту школы. Сразу после этого на место прибыли службы экстренного реагирования.
В мэрии объяснили, что информация о минировании не подтвердилась. Работа была организована в соответствии с общим алгоритмом действий при таких случаях. В настоящее время учебный процесс первой смены возобновлен, занятия идут согласно расписанию.
Напомним, ранее Mkset сообщал об эвакуации в ТЦ Сипайловский из-за короткого замыкания. Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова. В процессе эвакуации из здания вывели 70 человек, 10 из которых оказались несовершеннолетними.