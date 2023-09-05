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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Школу эвакуировали в Уфе из-за угрозы минирования

Эвакуация школы в Уфе: первые подробности

5 сентября 2023, 06:17
Фото: 2gis.ru

Школу эвакуировали в Уфе из-за угрозы минирования

Сегодня, 5 сентября, в Уфе произошла эвакуация лицея № 94. В социальных сетях появились сообщения о прорыве трубы в здании, однако городская администрация опровергла данную информацию

Утром поступило сообщение о минировании здания на электронную почту школы. Сразу после этого на место прибыли службы экстренного реагирования.

В мэрии объяснили, что информация о минировании не подтвердилась. Работа была организована в соответствии с общим алгоритмом действий при таких случаях. В настоящее время учебный процесс первой смены возобновлен, занятия идут согласно расписанию.

Напомним, ранее Mkset сообщал об эвакуации в ТЦ Сипайловский из-за короткого замыкания. Сообщение о сработавшей пожарной сигнализации поступило в главное управление МЧС по Башкирии. Экстренные службы оперативно отправились на место происшествия и эвакуировали посетителей торгового комплекса по улице Маршала Жукова. В процессе эвакуации из здания вывели 70 человек, 10 из которых оказались несовершеннолетними.

 

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Эвакуация#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова
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