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Учитель из Башкирии погиб на СВО

Учитель из Башкирии погиб на СВО

4 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
В минувшую субботу, 2 сентября, в Башкирии прошли похороны Файруса Гафарова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила администрация Мелеузовского района в соцсетях

В Мелеузовском районе Башкирии состоялась похоронная церемония 61-летнего учителя Файруса Гафарова, который погиб в специальной операции. Известно, что в течение 27 лет он преданно служил образованию, посвятив свою жизнь учительской профессии.

В период с 1980-х годов он пошел на военную службу по призыву, став командиром отделения. Позже он был призван в Министерство внутренних дел, где отработал более 10 лет и был удостоен медалей «За безупречную службу» I и II степеней.

— За годы работы внес большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. За добросовестную работу и качественную подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных сил неоднократно награждался Почетными грамотами и памятными медалями Российской Федерации, Республики Башкортостан и Администрации района., — рассказали о земляке в своих соцсетях администрация Мелеузовского района.

В июне этого года Файрус Фанисович убыл добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Ранее Mkset сообщал о гибели сержанта Самата Валиева. Чиновник сообщил в соцсетях, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции он погиб.

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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