Учитель из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
В Мелеузовском районе Башкирии состоялась похоронная церемония 61-летнего учителя Файруса Гафарова, который погиб в специальной операции. Известно, что в течение 27 лет он преданно служил образованию, посвятив свою жизнь учительской профессии.
В период с 1980-х годов он пошел на военную службу по призыву, став командиром отделения. Позже он был призван в Министерство внутренних дел, где отработал более 10 лет и был удостоен медалей «За безупречную службу» I и II степеней.
— За годы работы внес большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. За добросовестную работу и качественную подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных сил неоднократно награждался Почетными грамотами и памятными медалями Российской Федерации, Республики Башкортостан и Администрации района., — рассказали о земляке в своих соцсетях администрация Мелеузовского района.
В июне этого года Файрус Фанисович убыл добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Ранее Mkset сообщал о гибели сержанта Самата Валиева. Чиновник сообщил в соцсетях, что при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции он погиб.