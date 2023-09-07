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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

В Уфе задержали извращенца, снимавшего несовершеннолетних девочек на телефон

«Огромное количество»: что нашли в телефоне задержанного в Уфе извращенца

7 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI

В Уфе задержали извращенца, снимавшего несовершеннолетних девочек на телефон

Мужчину, который фотографировал девочек под юбкой, задержали в одной из уфимских школ, сообщает издание Prufy.ru со ссылкой на родителей учеников.

Сообщается, что мужчину задержали в блоке начальных классов одной из уфимских школ, куда тот проник под предлогом, что ему якобы нужно отдать ключи кому-то из учеников. Проникнув в образовательное учреждение, извращенец якобы снова стал делать фото школьниц под юбками, в этот момент его заметила женщина, поднимавшаяся по лестнице.

Позднее женщина сообщила о действиях мужчины в полицию. Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. В ходе обыска у него изъяли телефон, где, как сообщает издание, хранилось огромное количество фотографий школьниц.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что данная информация в настоящий момент уточняется.

Напомним, что ранее этот же мужчина сделал снимки 12-летней девочки в микрорайоне Зеленая роща. Извращенец зашел вместе с девочкой в лифт и, воспользовавшись моментом, когда девочка отвернулась, сделал её фото под юбкой. Как рассказала позднее сама девочка, она поняла, что делал мужчина, но испугалась незнакомца и сделала вид, что ничего не заметила.

#Азамат Нухов
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