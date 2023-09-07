«Огромное количество»: что нашли в телефоне задержанного в Уфе извращенца

Сообщается, что мужчину задержали в блоке начальных классов одной из уфимских школ, куда тот проник под предлогом, что ему якобы нужно отдать ключи кому-то из учеников. Проникнув в образовательное учреждение, извращенец якобы снова стал делать фото школьниц под юбками, в этот момент его заметила женщина, поднимавшаяся по лестнице.