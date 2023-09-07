«Огромное количество»: что нашли в телефоне задержанного в Уфе извращенца

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сообщается, что мужчину задержали в блоке начальных классов одной из уфимских школ, куда тот проник под предлогом, что ему якобы нужно отдать ключи кому-то из учеников. Проникнув в образовательное учреждение, извращенец якобы снова стал делать фото школьниц под юбками, в этот момент его заметила женщина, поднимавшаяся по лестнице.
Позднее женщина сообщила о действиях мужчины в полицию. Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов задержали извращенца. В ходе обыска у него изъяли телефон, где, как сообщает издание, хранилось огромное количество фотографий школьниц.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ, где сообщили, что данная информация в настоящий момент уточняется.
Напомним, что ранее этот же мужчина сделал снимки 12-летней девочки в микрорайоне Зеленая роща. Извращенец зашел вместе с девочкой в лифт и, воспользовавшись моментом, когда девочка отвернулась, сделал её фото под юбкой. Как рассказала позднее сама девочка, она поняла, что делал мужчина, но испугалась незнакомца и сделала вид, что ничего не заметила.