Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе

Казалось, весь лес предстанет сплошным безобразием, свидетельствующем о человеческом безразличии и невоспитанности. Но участок от старых садов до котельной БашРТС приятно удивил. На склонах стремятся вверх липы, орехи, клёны и дубы. Земля не обезображена отходами. В некоторых местах из-под листьев были видны асфальтные дорожки, постеленные десятки лет назад. Собранный в кучи валежник свидетельствует об имевшейся санитарной очистке. По сравнению с северной половиной леса, эта пригодна для спокойного, расслабляющего отдыха. Среди орешников и лип едва слышен автомобильный трафик по Сипайловской улице, нет риска наткнуться на сваленный хлам, заросли не мешают спокойной прогулке по холмистому лесу. В некоторых местах встречаются кострища, но вокруг них нет последствий бурных гулянок.