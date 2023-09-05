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К кошкам название отношения не имеет

Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе

5 сентября 2023, 02:00
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru
К кошкам название отношения не имеет
Mkset рассказывает всю историю об известном лесе в Уфе, вокруг которого не утихали скандалы. А также о том, почему лес сегодня как будто бы никому не нужен

В середине августа стало известно о пожаре в Кошкином лесу — в нем горел мусор, пожарным удалось быстро потушить огонь. Небольшой очаг возгорания не вызвал большого бедствия, однако последствия могли быть гораздо страшнее.

Однако Кошкин лес известен не только этим. В последние годы он стал ареной противостояния городских властей и застройщиков с жителями и экоактивистами. В нашем материале — история, нынешнее положение леса и борьба за его будущее.

Жадный помещик и самая мощная радиовышка Европы

Раньше на месте Кошкина леса находилась деревня Глумилино, названная по фамилии помещика Михаила Глумилина. Помещик известен тем, что в 1861 году, с отменой крепостного права, долго отказывался передать причитающуюся крестьянам землю. Дело дошло до коллективного письма крестьян к самому императору, надел они получили лишь в 1878 году. Название Кошкин лес место получило благодаря крестьянину, затем ставшему купцом, Илье Кошкину. Он владел землями у деревни Сипайлово.

О деревенском прошлом напоминает частный секторО деревенском прошлом напоминает частный сектор
О деревенском прошлом напоминает частный сектор
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

В 1930 года Глумилино присоединили к Уфе. Через год была основана научно-исследовательская Башкирская лесная опытная станция, включавшая в себя Непейцевский дендропарк и Кошкин лес. До наших дней учреждение не сохранилось. С 1937 года в районе деревни Глумилино начали выдавать садовые участки для работников Спичечной фабрики, завода «Дубитель», центральной электростанции.

Такие пирамидальные тополя выводились в соседнем Непейцевском дендропаркеТакие пирамидальные тополя выводились в соседнем Непейцевском дендропарке
Такие пирамидальные тополя выводились в соседнем Непейцевском дендропарке
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Наибольшую известность Кошкин лес имеет как место, на котором во время ВОВ была построена мощнейшая в Европе радиостанция РВ-1 (станция ликвидирована в 2007 году).

Депрессивные пейзажи: груды мусора и заброшенный сад

Недавно мы рассказывали о том, в каком состоянии находится другая лесопарковая зона — парк Калинина. Его жалкое, заброшенное состояние мало кого оставит равнодушным. Но оно меркнет по сравнению с Кошкиным лесом.

С первых шагов в глубь зарослей становятся понятны переживания горожан о будущем леса — пройти мешают не только овражистая поверхность, кустарники и сорняки. Полосой препятствий выступают покрышки, пластиковые бутылки, целлофановые пакеты. Кроме этого, кто-то столкнул в деревья кучи земли и песка.

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ДепрессияДепрессия
ДепрессияДепрессия
ДепрессияДепрессия
Депрессия
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Прогулка по лесу началась со спуска в овраг с сипайловского перекрёстка. Тут же поджидала неприятная встреча — на наших глазах мужчина жёг костёр в лесу средь бела дня. Судя по запаху проводки и синему пламени, он занимался выжиганием цветного металла. Вокруг него были разбросаны картонные и бумажные листы, под ногами лежали жухлые листья. До деревьев — меньше метра, порыв ветра мог раздуть огонь на большую площадь.

Видео: Идэль Гумеров

Пришлось вызывать пожарную охрану, которая приехала в течение 10 минут. Команда пожарных застала мужчину, занятого тушением костра. «Командир» (так к одному из спасателей обращались пожарные) велел подчинённым потушить огонь и зафиксировать произошедшее на камеру. Нерадивому охотнику за цветметом провели инструктаж о пожарной безопасности, напомнив, что в лесу огонь разводить нельзя.

Пожарная охрана приехала оперативно - не прошло и 10 минутПожарная охрана приехала оперативно - не прошло и 10 минут
Пожарная охрана приехала оперативно - не прошло и 10 минут
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Местность напротив школы №29, примыкающая к улице Кольской, оказалась небогатой на флору — лес порос клёном. Ни о каком благоустройстве и санитарной очистке здесь говорить не приходится: гнилые брёвна и пни лежат вперемешку с трухлявой мебелью, рассыпанным бутом, воздушно-пузырчатой плёнкой. Поднимаясь и спускаясь по холмам, боишься упасть не на муравейник или высохший гриб, а на продукты человеческой жизнедеятельности. Овраг, по которому весной вниз по склону стекает талая вода и течёт ручей из родников, превратился в выгребную яму.

В представлении некоторых лес - это свалкаВ представлении некоторых лес - это свалка
В представлении некоторых лес - это свалкаВ представлении некоторых лес - это свалка
В представлении некоторых лес - это свалкаВ представлении некоторых лес - это свалка
В представлении некоторых лес - это свалка
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Не более приятная картина на противоположной стороне оврага — на холме над Сипайловской улицей. Раньше люди сооружали здесь погреба. Об этом говорят руины, кирпичные кладки, бетонные блоки и торчащие из-под земли трубы. Некоторые из погребов скрыты кустами, что довольно опасно — можно случайно сорваться в двухметровую яму. Более сохранившиеся из них похожи на дзоты.

Артефакты другой цивилизацииАртефакты другой цивилизации
Артефакты другой цивилизации
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

О том, что сюда ступала нога человека, говорят яблони, груши и кусты малины, крыжовника, калины. Увы, и здесь всё загажено. Рядом с оранжевыми ягодами ландышей лежат одежда, одеяла, матрасы.

Наследие ушедших эпохНаследие ушедших эпох
Наследие ушедших эпохНаследие ушедших эпох
Наследие ушедших эпох
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Чтобы вернуться на Кольскую, пришлось снова переправляться через битый шифер и клён. Но в этой части Кошкин лес огорожен частными дворами, поэтому лай собак заставил искать обходные пути.

У ворот возле деревянного домика стоял мужчина, щёлкая семечки. Отвечая на вопросы, он рассказал, что Кошкин лес не всегда был в таком состоянии. Раньше, по его словам, за ним ухаживали владельцы садовых участков, которые остались бесхозными в 90-е. Теперь их вовсе снесли — на их месте строится жилой комплекс. Действительно, через сто метров — территория, огороженная двухметровым забором. На заборе висит табличка, почему-то приуроченная к 450-летию Уфы. Но, судя по паспорту объекта, три дома планируют построить лишь через два года.

ЖК "Холмогоры" - это только началоЖК "Холмогоры" - это только начало
ЖК "Холмогоры" - это только началоЖК "Холмогоры" - это только начало
ЖК "Холмогоры" - это только начало
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

В Яндекс.Картах эта территория обозначена как ЖК «Холмогоры». По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», в районе Кошкина леса действительно ведётся строительство трёх многоэтажек. Генподрядчик объекта — ООО СЗ «Стратег», зарегистрированный в Уфе. Почему на паспорте объекта обозначен адрес «пересечение ул. Рудольфа Нуриева и Шайхзады Бабича», тогда как строящиеся дома не имеют отношения к этим улицам, неясно. Ведёт работы ещё одна строительная фирма из Уфы «Основа». Так или иначе, владельцам квартир премиум-класса откроется вид на Сипайлово с холмов посреди Кошкина леса.

Дальше путь следовал вдоль трёх свечек в микрорайоне Глумилино. Под ними — всё то же захламление из строительного мусора. Ленивые хозяева вывалили в кусты и деревья доски, шифер, битый кирпич, камень. Судя по ровной площадке и яблоням в глубине леса, здесь тоже был сад. Теперь его разделили на две части высоким забором. С южной стороны бывший сад застраивается жилыми домами, а северная стала пристанищем для бездомных. Тропинки ведут к кострищам и шалашам, повсюду видны пластиковые стаканчики, обёртка продуктов, бутылки. К сожалению, надписи на щитках «Защитим лес от пожара» не способны перевоспитать наших граждан.

Над лесом возвышается жилой квартал Глумилино. Последствия - налицоНад лесом возвышается жилой квартал Глумилино. Последствия - налицо
Над лесом возвышается жилой квартал Глумилино. Последствия - налицо
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Родники, орешники и закладчики

Казалось, весь лес предстанет сплошным безобразием, свидетельствующем о человеческом безразличии и невоспитанности. Но участок от старых садов до котельной БашРТС приятно удивил. На склонах стремятся вверх липы, орехи, клёны и дубы. Земля не обезображена отходами. В некоторых местах из-под листьев были видны асфальтные дорожки, постеленные десятки лет назад. Собранный в кучи валежник свидетельствует об имевшейся санитарной очистке. По сравнению с северной половиной леса, эта пригодна для спокойного, расслабляющего отдыха. Среди орешников и лип едва слышен автомобильный трафик по Сипайловской улице, нет риска наткнуться на сваленный хлам, заросли не мешают спокойной прогулке по холмистому лесу. В некоторых местах встречаются кострища, но вокруг них нет последствий бурных гулянок.

В этой части Кошкин лес выглядит приличноВ этой части Кошкин лес выглядит прилично
В этой части Кошкин лес выглядит приличноВ этой части Кошкин лес выглядит прилично
В этой части Кошкин лес выглядит прилично
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

У подножия холма открылось и то, что повергло в изумление — бьющие из-под земли родники с прозрачной водой. Поговаривают, что во время фенольной катастрофы люди набирали здесь питьевую воду. Кем-то очень давно была сооружена полутораметровая дамба, чтобы вода собиралась в прудик. Рядом — скамейка, перед которой обустроен ручей. К сожалению, и здесь кто-то успел нагадить, изрисовав дамбу неприличными картинками.

Источник жизни
Видео: Идэль Гумеров / mkset.ru

В мэрии сообщили, что очисткой леса занимается «Горзеленхоз». Но девушка, гулявшая с собакой, рассказала нечто другое.

Дамба служила тем, что удерживала воду в запрудеДамба служила тем, что удерживала воду в запруде
Дамба служила тем, что удерживала воду в запруде
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

По её словам, уборкой леса и очисткой от гнили и сухостоя занимаются не власти, а местные жители. Также она поделилась своими переживаниями:

— Нам бы очень хотелось сделать здесь парк, а строят жилой комплекс. Ещё говорят, что собираются дорогу продолжить через лес.

Другое неприятное обстоятельство — закладчики, которые, по словам девушки, не дают покоя. Она считает, что ухоженные дорожки с освещением позволили бы прогуливаться по вечерам, не боясь нарваться на непонятных людей, копающихся в земле.

Стройплощадка на опушке леса

Опасения местных жителей можно понять — пространство между лесом и улицей Рудольфа Нуриева и от бульвара Тюлькина до бульвара Давлеткильдеева похоже на огромную строительную площадку. Возле Церкви Иисуса Христа святых последних дней застыли работы по выносу и переподключению наружных сетей канализации. По паспорту объекта работы должны закончиться до 30 ноября 2024 года. На опушке леса в стопки сложены железобетонные плиты, за покорёженным забором — котлован. Депрессивную картину дополняют кучи щебня, песка и бута на участке, где прокладывают временную подъездную дорогу. Прерывается она прямо перед лесом.

Стройка подступается к лесному массивуСтройка подступается к лесному массиву
Стройка подступается к лесному массивуСтройка подступается к лесному массиву
Стройка подступается к лесному массиву
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Поодаль ведутся работы для «БашРТС» — обустраивается территория вокруг котельной, что сопровождается развороченной землёй, ямами, кучами глины. Продолжается этот пейзаж первых пятилеток благоустройством двора возле дома по Давлеткильдеева, 15. Напротив него — строительный городок с вагончиками, где живут рабочие, и техникой — экскаваторами, тракторами, грузовиками. Заканчивается полоса строительных объектов лишь у перекрёстка с улицей Энтузиастов.

Район "Планеты", вплотную примыкающий к Кошкину лесу, напоминает стройки первой пятилеткиРайон "Планеты", вплотную примыкающий к Кошкину лесу, напоминает стройки первой пятилетки
Район "Планеты", вплотную примыкающий к Кошкину лесу, напоминает стройки первой пятилеткиРайон "Планеты", вплотную примыкающий к Кошкину лесу, напоминает стройки первой пятилетки
Район "Планеты", вплотную примыкающий к Кошкину лесу, напоминает стройки первой пятилетки
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Так, в квартале улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова, а также собора Воскресения Христова идут работы по возведению Центра спортивной борьбы, который власти Башкирии считают одним из ключевых объектов к юбилею Уфы. Огромная траншея тянется до улицы Комсомольской. Однако активной деятельности здесь не видно — лишь двое рабочих спорили, когда стоит трамбовать поверхность виброплитой. Соседний объект, который и планируется превратить в Дворец спорта, пока что мало походит на картинки проекта. Достроить комплекс с рестораном, бассейном, фитнес-центром и площадками для соревнований планируют в 2024 году.

Здесь будет центр борьбыЗдесь будет центр борьбы
Здесь будет центр борьбыЗдесь будет центр борьбы
Здесь будет центр борьбы
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Неравная борьба за лес

В 2020 году городские власти планировали благоустроить Кошкин лес и превратить в парк. Однако бюджетных средств на это не хватало, поэтому облагораживание местности дали на откуп застройщику — группе компаний «Садовое кольцо». Но застройщик не собирался делать это просто так. В планах у «Садового кольца» было построить жилой комплекс с детскими садами и школой.

Застройщик заверял население, что работы не затронут лес, однако экоактивисты выступили против планов «Садового кольца». Так, было подано несколько петиций с требованиями остановить стройку возле леса. Активисты создали группу в поддержку леса в социальных сетях и даже провели флешмобы, акции протеста, экологические субботники.

Защитим леса от пожаровЗащитим леса от пожаров
Защитим леса от пожаров
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Несмотря на протесты граждан, в 2021 году «Садовое кольцо» получило разрешение на проведение работ. В феврале того же года администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. Заказчик проекта — ООО «Башнафтатранс».

Так лес выглядит в Яндекс.КартахТак лес выглядит в Яндекс.Картах
То, что останется от леса по версии мэрииТо, что останется от леса по версии мэрии
Так лес выглядит в Яндекс.Картах
Фото: yandex.ru

Согласно чертежу планировки территории, под строительство жилых домов этажностью от 9 до 32 этажей отведена значительная территория в северной части леса — от улицы Кольской (в постановлении почему-то обозначенной улицей Шайхзады Бабича). Кроме того, застроить планируют и бывшие сады, а частные гаражи и одноэтажные строения — снести.

На юге от леса хотят отсечь территорию, ограниченную линией от «Ленты» до бульвара Давлеткильдеева. Опасения жителей оказались оправданными — мэрия Уфы подтверждает планы по строительству дороги у западной части Кошкина леса, проект готов к реализации. Также планируется строительство многоуровневой развязки на пересечении Сипайловской улицы и бульвара Давлеткильдеева с выездом на улицу Маршала Жукова.

Сложно представить, во что превратятся эти места через пару летСложно представить, во что превратятся эти места через пару лет
Сложно представить, во что превратятся эти места через пару лет
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Жители ближайших микрорайонов опасаются, что строительство высоток неминуемо приведёт к необходимости обустраивать парковки, дворы, подъездные пути, прокладывать коммуникации. Да и сами строительные работы чреваты нанесением вреда экосистеме леса. Беспокойство вызывала и сложная геологическая обстановка — территория леса изрыта карстовыми воронками, крутыми оврагами, местность характеризуется перепадом высот. Опасность физико-геологических процессов в Кошкином лесу признают и в администрации города — территория находится в зоне развития карстовых, суффозионных, склоновых (оползни, эрозия) процессов.

Олег Байдин, бывший главный архитектор Уфы, оправдывал такой проект тем, что выделенные под застройку участки не являются частью городского леса. В понимании мэрии и согласно кадастровой карте, лесом именуется лишь часть лесного массива, ограниченная кадастровыми номерами 02:55:020622:708, 02:55:020622:704. Всё остальное — не лес, а какие-то насаждения, заросли, несанкционированно выросшие на чужой территории, а также сады. Поэтому неудивительно, что вся северная часть «Кошкина леса» в проектах застройки отсекается под жилые комплексы.

Мэрия считает лесом только выделенную ярко-зелёным территорию. Всё, что севернее зоны 704 - не лес.Мэрия считает лесом только выделенную ярко-зелёным территорию. Всё, что севернее зоны 704 - не лес.
Мэрия считает лесом только выделенную ярко-зелёным территорию. Всё, что севернее зоны 704 - не лес.
Фото: egrp365.org/

На сегодняшний день активные строительные работы в юго-западной части, возможно, стоит считать предвестником превращения значительной части леса в стройплощадку.

Можно ли назвать органичным соседство леса с урбанистическими пейзажами?Можно ли назвать органичным соседство леса с урбанистическими пейзажами?
Можно ли назвать органичным соседство леса с урбанистическими пейзажами?Можно ли назвать органичным соседство леса с урбанистическими пейзажами?
Можно ли назвать органичным соседство леса с урбанистическими пейзажами?
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Но заменит ли новое жильё с социальной инфраструктурой (школой, детсадами, дорогами) «лёгкие города»? Хоть власти и обещают, что взамен вырубленных деревьев посадят новые, не ждёт ли судьба последних та же участь в будущем?

Эпопея вокруг Кошкина леса впереди.

#Общество#Город#Видео#Экология#Уфа#Застройка#Новости Уфы#Лес#Мэрия#Идэль Гумеров
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