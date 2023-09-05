Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе

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В середине августа стало известно о пожаре в Кошкином лесу — в нем горел мусор, пожарным удалось быстро потушить огонь. Небольшой очаг возгорания не вызвал большого бедствия, однако последствия могли быть гораздо страшнее.
Однако Кошкин лес известен не только этим. В последние годы он стал ареной противостояния городских властей и застройщиков с жителями и экоактивистами. В нашем материале — история, нынешнее положение леса и борьба за его будущее.
Раньше на месте Кошкина леса находилась деревня Глумилино, названная по фамилии помещика Михаила Глумилина. Помещик известен тем, что в 1861 году, с отменой крепостного права, долго отказывался передать причитающуюся крестьянам землю. Дело дошло до коллективного письма крестьян к самому императору, надел они получили лишь в 1878 году. Название Кошкин лес место получило благодаря крестьянину, затем ставшему купцом, Илье Кошкину. Он владел землями у деревни Сипайлово.
В 1930 года Глумилино присоединили к Уфе. Через год была основана научно-исследовательская Башкирская лесная опытная станция, включавшая в себя Непейцевский дендропарк и Кошкин лес. До наших дней учреждение не сохранилось. С 1937 года в районе деревни Глумилино начали выдавать садовые участки для работников Спичечной фабрики, завода «Дубитель», центральной электростанции.
Наибольшую известность Кошкин лес имеет как место, на котором во время ВОВ была построена мощнейшая в Европе радиостанция РВ-1 (станция ликвидирована в 2007 году).
Недавно мы рассказывали о том, в каком состоянии находится другая лесопарковая зона — парк Калинина. Его жалкое, заброшенное состояние мало кого оставит равнодушным. Но оно меркнет по сравнению с Кошкиным лесом.
С первых шагов в глубь зарослей становятся понятны переживания горожан о будущем леса — пройти мешают не только овражистая поверхность, кустарники и сорняки. Полосой препятствий выступают покрышки, пластиковые бутылки, целлофановые пакеты. Кроме этого, кто-то столкнул в деревья кучи земли и песка.
Прогулка по лесу началась со спуска в овраг с сипайловского перекрёстка. Тут же поджидала неприятная встреча — на наших глазах мужчина жёг костёр в лесу средь бела дня. Судя по запаху проводки и синему пламени, он занимался выжиганием цветного металла. Вокруг него были разбросаны картонные и бумажные листы, под ногами лежали жухлые листья. До деревьев — меньше метра, порыв ветра мог раздуть огонь на большую площадь.
Пришлось вызывать пожарную охрану, которая приехала в течение 10 минут. Команда пожарных застала мужчину, занятого тушением костра. «Командир» (так к одному из спасателей обращались пожарные) велел подчинённым потушить огонь и зафиксировать произошедшее на камеру. Нерадивому охотнику за цветметом провели инструктаж о пожарной безопасности, напомнив, что в лесу огонь разводить нельзя.
Местность напротив школы №29, примыкающая к улице Кольской, оказалась небогатой на флору — лес порос клёном. Ни о каком благоустройстве и санитарной очистке здесь говорить не приходится: гнилые брёвна и пни лежат вперемешку с трухлявой мебелью, рассыпанным бутом, воздушно-пузырчатой плёнкой. Поднимаясь и спускаясь по холмам, боишься упасть не на муравейник или высохший гриб, а на продукты человеческой жизнедеятельности. Овраг, по которому весной вниз по склону стекает талая вода и течёт ручей из родников, превратился в выгребную яму.
Не более приятная картина на противоположной стороне оврага — на холме над Сипайловской улицей. Раньше люди сооружали здесь погреба. Об этом говорят руины, кирпичные кладки, бетонные блоки и торчащие из-под земли трубы. Некоторые из погребов скрыты кустами, что довольно опасно — можно случайно сорваться в двухметровую яму. Более сохранившиеся из них похожи на дзоты.
О том, что сюда ступала нога человека, говорят яблони, груши и кусты малины, крыжовника, калины. Увы, и здесь всё загажено. Рядом с оранжевыми ягодами ландышей лежат одежда, одеяла, матрасы.
Чтобы вернуться на Кольскую, пришлось снова переправляться через битый шифер и клён. Но в этой части Кошкин лес огорожен частными дворами, поэтому лай собак заставил искать обходные пути.
У ворот возле деревянного домика стоял мужчина, щёлкая семечки. Отвечая на вопросы, он рассказал, что Кошкин лес не всегда был в таком состоянии. Раньше, по его словам, за ним ухаживали владельцы садовых участков, которые остались бесхозными в 90-е. Теперь их вовсе снесли — на их месте строится жилой комплекс. Действительно, через сто метров — территория, огороженная двухметровым забором. На заборе висит табличка, почему-то приуроченная к 450-летию Уфы. Но, судя по паспорту объекта, три дома планируют построить лишь через два года.
В Яндекс.Картах эта территория обозначена как ЖК «Холмогоры». По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», в районе Кошкина леса действительно ведётся строительство трёх многоэтажек. Генподрядчик объекта — ООО СЗ «Стратег», зарегистрированный в Уфе. Почему на паспорте объекта обозначен адрес «пересечение ул. Рудольфа Нуриева и Шайхзады Бабича», тогда как строящиеся дома не имеют отношения к этим улицам, неясно. Ведёт работы ещё одна строительная фирма из Уфы «Основа». Так или иначе, владельцам квартир премиум-класса откроется вид на Сипайлово с холмов посреди Кошкина леса.
Дальше путь следовал вдоль трёх свечек в микрорайоне Глумилино. Под ними — всё то же захламление из строительного мусора. Ленивые хозяева вывалили в кусты и деревья доски, шифер, битый кирпич, камень. Судя по ровной площадке и яблоням в глубине леса, здесь тоже был сад. Теперь его разделили на две части высоким забором. С южной стороны бывший сад застраивается жилыми домами, а северная стала пристанищем для бездомных. Тропинки ведут к кострищам и шалашам, повсюду видны пластиковые стаканчики, обёртка продуктов, бутылки. К сожалению, надписи на щитках «Защитим лес от пожара» не способны перевоспитать наших граждан.
Казалось, весь лес предстанет сплошным безобразием, свидетельствующем о человеческом безразличии и невоспитанности. Но участок от старых садов до котельной БашРТС приятно удивил. На склонах стремятся вверх липы, орехи, клёны и дубы. Земля не обезображена отходами. В некоторых местах из-под листьев были видны асфальтные дорожки, постеленные десятки лет назад. Собранный в кучи валежник свидетельствует об имевшейся санитарной очистке. По сравнению с северной половиной леса, эта пригодна для спокойного, расслабляющего отдыха. Среди орешников и лип едва слышен автомобильный трафик по Сипайловской улице, нет риска наткнуться на сваленный хлам, заросли не мешают спокойной прогулке по холмистому лесу. В некоторых местах встречаются кострища, но вокруг них нет последствий бурных гулянок.
У подножия холма открылось и то, что повергло в изумление — бьющие из-под земли родники с прозрачной водой. Поговаривают, что во время фенольной катастрофы люди набирали здесь питьевую воду. Кем-то очень давно была сооружена полутораметровая дамба, чтобы вода собиралась в прудик. Рядом — скамейка, перед которой обустроен ручей. К сожалению, и здесь кто-то успел нагадить, изрисовав дамбу неприличными картинками.
В мэрии сообщили, что очисткой леса занимается «Горзеленхоз». Но девушка, гулявшая с собакой, рассказала нечто другое.
По её словам, уборкой леса и очисткой от гнили и сухостоя занимаются не власти, а местные жители. Также она поделилась своими переживаниями:
— Нам бы очень хотелось сделать здесь парк, а строят жилой комплекс. Ещё говорят, что собираются дорогу продолжить через лес.
Другое неприятное обстоятельство — закладчики, которые, по словам девушки, не дают покоя. Она считает, что ухоженные дорожки с освещением позволили бы прогуливаться по вечерам, не боясь нарваться на непонятных людей, копающихся в земле.
Опасения местных жителей можно понять — пространство между лесом и улицей Рудольфа Нуриева и от бульвара Тюлькина до бульвара Давлеткильдеева похоже на огромную строительную площадку. Возле Церкви Иисуса Христа святых последних дней застыли работы по выносу и переподключению наружных сетей канализации. По паспорту объекта работы должны закончиться до 30 ноября 2024 года. На опушке леса в стопки сложены железобетонные плиты, за покорёженным забором — котлован. Депрессивную картину дополняют кучи щебня, песка и бута на участке, где прокладывают временную подъездную дорогу. Прерывается она прямо перед лесом.
Поодаль ведутся работы для «БашРТС» — обустраивается территория вокруг котельной, что сопровождается развороченной землёй, ямами, кучами глины. Продолжается этот пейзаж первых пятилеток благоустройством двора возле дома по Давлеткильдеева, 15. Напротив него — строительный городок с вагончиками, где живут рабочие, и техникой — экскаваторами, тракторами, грузовиками. Заканчивается полоса строительных объектов лишь у перекрёстка с улицей Энтузиастов.
Так, в квартале улиц Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова, а также собора Воскресения Христова идут работы по возведению Центра спортивной борьбы, который власти Башкирии считают одним из ключевых объектов к юбилею Уфы. Огромная траншея тянется до улицы Комсомольской. Однако активной деятельности здесь не видно — лишь двое рабочих спорили, когда стоит трамбовать поверхность виброплитой. Соседний объект, который и планируется превратить в Дворец спорта, пока что мало походит на картинки проекта. Достроить комплекс с рестораном, бассейном, фитнес-центром и площадками для соревнований планируют в 2024 году.
В 2020 году городские власти планировали благоустроить Кошкин лес и превратить в парк. Однако бюджетных средств на это не хватало, поэтому облагораживание местности дали на откуп застройщику — группе компаний «Садовое кольцо». Но застройщик не собирался делать это просто так. В планах у «Садового кольца» было построить жилой комплекс с детскими садами и школой.
Застройщик заверял население, что работы не затронут лес, однако экоактивисты выступили против планов «Садового кольца». Так, было подано несколько петиций с требованиями остановить стройку возле леса. Активисты создали группу в поддержку леса в социальных сетях и даже провели флешмобы, акции протеста, экологические субботники.
Несмотря на протесты граждан, в 2021 году «Садовое кольцо» получило разрешение на проведение работ. В феврале того же года администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева. Заказчик проекта — ООО «Башнафтатранс».
Согласно чертежу планировки территории, под строительство жилых домов этажностью от 9 до 32 этажей отведена значительная территория в северной части леса — от улицы Кольской (в постановлении почему-то обозначенной улицей Шайхзады Бабича). Кроме того, застроить планируют и бывшие сады, а частные гаражи и одноэтажные строения — снести.
На юге от леса хотят отсечь территорию, ограниченную линией от «Ленты» до бульвара Давлеткильдеева. Опасения жителей оказались оправданными — мэрия Уфы подтверждает планы по строительству дороги у западной части Кошкина леса, проект готов к реализации. Также планируется строительство многоуровневой развязки на пересечении Сипайловской улицы и бульвара Давлеткильдеева с выездом на улицу Маршала Жукова.
Жители ближайших микрорайонов опасаются, что строительство высоток неминуемо приведёт к необходимости обустраивать парковки, дворы, подъездные пути, прокладывать коммуникации. Да и сами строительные работы чреваты нанесением вреда экосистеме леса. Беспокойство вызывала и сложная геологическая обстановка — территория леса изрыта карстовыми воронками, крутыми оврагами, местность характеризуется перепадом высот. Опасность физико-геологических процессов в Кошкином лесу признают и в администрации города — территория находится в зоне развития карстовых, суффозионных, склоновых (оползни, эрозия) процессов.
Олег Байдин, бывший главный архитектор Уфы, оправдывал такой проект тем, что выделенные под застройку участки не являются частью городского леса. В понимании мэрии и согласно кадастровой карте, лесом именуется лишь часть лесного массива, ограниченная кадастровыми номерами 02:55:020622:708, 02:55:020622:704. Всё остальное — не лес, а какие-то насаждения, заросли, несанкционированно выросшие на чужой территории, а также сады. Поэтому неудивительно, что вся северная часть «Кошкина леса» в проектах застройки отсекается под жилые комплексы.
На сегодняшний день активные строительные работы в юго-западной части, возможно, стоит считать предвестником превращения значительной части леса в стройплощадку.
Но заменит ли новое жильё с социальной инфраструктурой (школой, детсадами, дорогами) «лёгкие города»? Хоть власти и обещают, что взамен вырубленных деревьев посадят новые, не ждёт ли судьба последних та же участь в будущем?
Эпопея вокруг Кошкина леса впереди.