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Published Сегодня, 10:21

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Очаг бешенства обнаружили в Башкирии

В Башкирии объявили карантин из-за бешенства

6 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI

Очаг бешенства обнаружили в Башкирии

В Чишминском районе ввели ограничительные меры из-за бешенства

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл карантин в Чишминском районе. Причиной послужило бешенство домашних животных, обнаруженное в личном подсобном хозяйстве.

По указу главы республики, эпизоотическим очагом (местом, откуда началось распространение заболевания) обозначен двор по улице Целинной в деревне Арово Чишминского района. Вся деревня Арово названа «неблагополучным пунктом».

В очаге бешенства запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами (это дозволено только ветеринарам и персоналу, обслуживающему животных и ликвидирующих очаг заболевания, а также людям, проживающим в этом дворе). Также нельзя снимать шкуру с трупов животных и ввозить или вывозить животных. Исключения касаются только вывоза вакцинированных животных.

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Ветеринарные врачи должны будут 10 дней наблюдать за поголовьем скота, которое рискует заразиться бешенством. Для того, чтобы болезнь не распространилась, все домашние животные — кошки, собаки, куньи, овцы, козы, свиньи, лошади и крупно-рогатый скот — должны быть вакцинированы. После следует дератизация (уничтожение грызунов) и дезинфекция одежды и обуви.

В деревне Арово с сегодняшнего дня запрещаются ярмарки и торговля с большим скоплением животных и вывоз скота (кроме случаев убоя).

Причину появления бешенства должен установить Госкомитет по ветеринарии.

#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Карантин#Хабиров#Происшествие#Идэль Гумеров
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