В Башкирии объявили карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл карантин в Чишминском районе. Причиной послужило бешенство домашних животных, обнаруженное в личном подсобном хозяйстве.
По указу главы республики, эпизоотическим очагом (местом, откуда началось распространение заболевания) обозначен двор по улице Целинной в деревне Арово Чишминского района. Вся деревня Арово названа «неблагополучным пунктом».
В очаге бешенства запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами (это дозволено только ветеринарам и персоналу, обслуживающему животных и ликвидирующих очаг заболевания, а также людям, проживающим в этом дворе). Также нельзя снимать шкуру с трупов животных и ввозить или вывозить животных. Исключения касаются только вывоза вакцинированных животных.
Ветеринарные врачи должны будут 10 дней наблюдать за поголовьем скота, которое рискует заразиться бешенством. Для того, чтобы болезнь не распространилась, все домашние животные — кошки, собаки, куньи, овцы, козы, свиньи, лошади и крупно-рогатый скот — должны быть вакцинированы. После следует дератизация (уничтожение грызунов) и дезинфекция одежды и обуви.
В деревне Арово с сегодняшнего дня запрещаются ярмарки и торговля с большим скоплением животных и вывоз скота (кроме случаев убоя).
Причину появления бешенства должен установить Госкомитет по ветеринарии.