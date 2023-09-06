В Башкирии объявили карантин из-за бешенства

В очаге бешенства запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними лицами (это дозволено только ветеринарам и персоналу, обслуживающему животных и ликвидирующих очаг заболевания, а также людям, проживающим в этом дворе). Также нельзя снимать шкуру с трупов животных и ввозить или вывозить животных. Исключения касаются только вывоза вакцинированных животных.