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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы

Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы

7 сентября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Стали известны подробности инцидента

15-летняя Арина (имя изменено) оказалась в сложной ситуации, когда ее родители запретили ей выходить на улицу из-за того, что она не помогла по дому. Школьница была так разгневана и обижена, что была готова наложить на себя руки, требуя, чтобы ее выпустили. В процессе конфликта она покусала свою маму, рассказывает телеграмм-канал «Mash-Batash».

Известно, что родители вызвали полицию и скорую, а Арина была доставлена в клинику.

Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по ситуации, нас перенаправили в пресс-службу Минздрава. Там ситуацию комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Ранее Mkset сообщал, что пятиклассник покончил с собой после травли в школе в Благовещенске. О факте инцидента в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. У мальчика была инвалидность. Власти назвали «ужасом» тот факт, что информация попала в соцсети.

#Происшествия#Башкирия#Девочка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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