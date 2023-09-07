Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
15-летняя Арина (имя изменено) оказалась в сложной ситуации, когда ее родители запретили ей выходить на улицу из-за того, что она не помогла по дому. Школьница была так разгневана и обижена, что была готова наложить на себя руки, требуя, чтобы ее выпустили. В процессе конфликта она покусала свою маму, рассказывает телеграмм-канал «Mash-Batash».
Известно, что родители вызвали полицию и скорую, а Арина была доставлена в клинику.
Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по ситуации, нас перенаправили в пресс-службу Минздрава. Там ситуацию комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.
Ранее Mkset сообщал, что пятиклассник покончил с собой после травли в школе в Благовещенске. О факте инцидента в своих социальных сетях сообщил депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков. У мальчика была инвалидность. Власти назвали «ужасом» тот факт, что информация попала в соцсети.