Девочка из Уфы покусала мать и угрожала наложить на себя руки из-за обычной просьбы

15-летняя Арина (имя изменено) оказалась в сложной ситуации, когда ее родители запретили ей выходить на улицу из-за того, что она не помогла по дому. Школьница была так разгневана и обижена, что была готова наложить на себя руки, требуя, чтобы ее выпустили. В процессе конфликта она покусала свою маму, рассказывает телеграмм-канал «Mash-Batash».